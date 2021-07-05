5 نصائح لتحسين عمر بطارية هاتف أندرويد

دبي - يزن راشد - تحسنت الهواتف الذكية بشكل كبير خلال العقد الماضي مع تقديم ميزات ومواصفات مثل الكاميرات الأفضل والسعات التخزينة الكبيرة.

ومع ذلك فإن عمر البطارية لا يزال مشكلة للكثير من هذه الهواتف، حيث توفر معظم الهواتف عمر بطارية ليوم واحد فقط عند الاستخدام العادي.

وبالرغم من ذلك هناك عدة طرق لجعل بطارية هاتفك تدوم لفترة أطول، ونقدم لك في هذا المقال أهمها.

تقليل معدل تحديث الشاشة في هاتف أندرويد

تحتوي الكثير من هواتف أندرويد على شاشات ذات معدل تحديث عالٍ، تتراوح ما بين 90 أو 120 هرتز بدلاً من معدل 60 المعتاد.

وبالرغم من أنها تقدم لك تجربة استخدام سلسلة، ولكنها تؤثر أيضًا في عمر البطارية بدرجة كبيرة. ونتيجة لذلك فمن المفيد ضبط معدل التحديث إلى معدل التحديث التلقائي وهو 60 هرتز لتقليل استنزاف البطارية.

ويختلف الوصول إلى هذا الإعداد اعتمادًا على نموذج هاتفك، ويمكنك بشكل عام الوصول إليه من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف أندرويد.

حدد خيار العرض، ثم اضغط على خيار متقدم.

قم بإيقاف تشغيل المفتاح الذي بجوار خيار العرض السلس.

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إيقاف التطبيقات التي تعمل في الخلفية

تعمل معظم التطبيقات وخاصة تطبيقات التواصل الاجتماعي في الخلفية حتى إذا لم تكن تستخدمها أو قيد التشغيل. ومن شأن هذا الأمر استنزاف بطارية الهاتف بسرعة.

وتتمثل إحدى طرق وضع حد لهذا الأمر هو تقييد ما يسمح لهذه التطبيقات بفعله عندما لا تكون مفتوحة أو قيد التشغيل.

وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف أندرويد.

اضغط على خيار البطارية.

حدد خيار تحسين البطارية، ثم اضغط على خيار إدارة البطارية.

في الشاشة التالية تجد قائمة بجميع تطبيقاتك وكيفية تعامل الهاتف معها.

اضغط على التطبيق الذي تريد تقييد عمله في الخلفية، ثم قم باختيار عدم تشغيل التطبيق في الخلفية.

وقد يؤثر هذا في أشياء مثل وقت وصول الإشعارات. ومع ذلك يمكن أن يكون هذا مفيدًا لتقليل استخدام الهاتف.

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استخدام الوضع الداكن

يجب أن يكون لهذه النصيحة تأثير كبير في عمر بطارية الهواتف المتضمنة شاشات من نوع OLED، لأن هذه الشاشات تحتوي على إضاءة لكل بكسل.

وهذا يعني أنه إذا كانت أجزاء من الشاشة سوداء، فإن هذه البكسلات تكون غير نشطة، مما يساعد في توفير عمر البطارية.

ومع ذلك، فإنه لن يحدث فرقًا بالنسبة للهواتف التي تأتي بشاشات من نوع LCD، وذلك لأن هذه الشاشات بها إضاءة خلفية لإضاءة الشاشة، التي تستهلك الطاقة في كل الأحوال.

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تقليل مدة بقاء الشاشة قيد التشغيل

يعتبر ترك الشاشة قيد التشغيل بشكل مستمر أو لفترة طويلة من الزمن حتى عند عدم استخدام الهاتف أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تستنزف بطارية الهاتف.

وعادة تعتبر مهلة بقاء الشاشة قيد التشغيل هو 30 ثانية كمعيار أساسي. ولكن كلما كانت المهلة أقصر كلما قل استخدام البطارية.

ومن أجل تغيير مدة بقاء الشاشة قيد التشغيل، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف أندرويد.

اضغط على خيار العرض، ثم اضغط على خيار النوم.

في النافذة المنبثقة التي تظهر لك، قم باختيار مدة بقاء شاشة الهاتف قيد التشغيل.

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استخدام أداة لمراقبة البطارية في هواتف أندرويد

تأتي هواتف أندرويد بميزة مدمجة تتيح لك معرفة التطبيقات التي تستهلك معظم بطارية الهاتف. ومن أجل الوصول إلى هذه الميزة، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في هاتف أندرويد.

اضغط على خيار البطارية.

حدد خيار استخدام بطارية الهاتف.

في الشاشة التالية ترى رسم بياني يوضح نسبة استخدام التطبيقات للبطارية منذ آخر شحن.

إذا ظهر لك أن أحد التطبيقات يستخدم كمية كبيرة من البطارية لا يتوافق مع استخدامه، فهذا يعني أن هناك خطأ ما.

ولحل ذلك، يجب عليك أولًا تحديث التطبيق إلى آخر إصدار. وإذا استمرت المشكلة أو لا يوجد أي إصدار محدث للتطبيق في المتجر ففكر في حذفه أو البحث عن تطبيق بديل.