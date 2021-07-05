سكايب للأعمال التجارية يقترب من النهاية

دبي - يزن راشد - تحذر شركة مايكروسوفت عملاء سكايب للأعمال التجارية عبر الإنترنت من أنهم يقتربون من الموعد النهائي للخدمة، الذي يحل في 31 يوليو.

ويمثل التاريخ نهاية فصل موجز نسبيًا في أعمال سكايب الخاصة بشركة مايكروسوفت.

وتم إصدار سكايب للأعمال التجارية في عام 2015، وذلك بعد أربع سنوات من استحواذها على سكايب مقابل 8.5 مليارات دولار.

ودأبت مايكروسوفت على دفع عملاء سكايب للأعمال التجارية عبر الإنترنت للانتقال إلى مايكروسوفت تيمز على مدار العامين الماضيين.

وقالت الشركة إنها دعمت انتقال الملايين من عملاء سكايب للأعمال التجارية عبر الإنترنت إلى مايكروسوفت تيمز.

كما قدمت رسائل تذكير في شهري فبراير وأبريل مع اقتراب الموعد النهائي. كما تقدم الشركة مساعدة للعملاء الذين لم ينتقلوا بعد.

ولدى عملاقة البرمجيات حاليًا 145 مليون مستخدم نشط يوميًا في مايكروسوفت تيمز.

وقالت وحدة مايكروسوفت تيمز في تدوينة: قبل شهر من تقاعد الخدمة، نشجع العملاء المتبقين على مواصلة نقل المستخدمين إلى مايكروسوفت تيمز.

وتهدف الترقيات المساعدة القادمة في شهر أغسطس إلى مساعدة المؤسسات للانتقال إلى مايكروسوفت تيمز.

ويجب أن يتلقى المسؤولون إعلامات الجدولة في مركز رسائل مايكروسوفت 365 ومركز إدارة مايكروسوفت تيمز قبل 90 يومًا من بدء الترقية. ويمكن للعملاء الاستمرار في ترقية أنظمتهم بأنفسهم قبل بدء الترقية المساعدة.

نهاية سكايب للأعمال التجارية

تلاحظ مايكروسوفت أيضًا أن المؤسسات التي حجزت ترقيات مساعدة بعد 31 يوليو تظل قادرة على استخدام التطبيق حتى اكتمال الترقية.

وتتوقع الشركة أن معظم عمليات الترحيل المدعومة تستغرق 24 ساعة حتى تكتمل. وأثناء حدوث ذلك، يمكن للعملاء الوصول إلى وظائف تطبيق المراسلة.

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وبعد الترقية إلى مايكروسوفت تيمز، يكون لدى المؤسسات حق الوصول إلى مراسلات مايكروسوفت تيمز والاجتماعات والمكالمات. ومن ثم تتم إضافة جميع المستخدمين المتصلين الجدد إلى وضع Teams Only.

وحذرت مايكروسوفت أيضًا من أن الخدمات التي تتكامل مع سكايب للأعمال التجارية عبر الإنترنت لن يتم دعمها بعد 31 يوليو.

ويتضمن ذلك دعم موفري مؤتمرات الصوت من جهات خارجية وتكوينات الصوت المختلطة وبث الاجتماع.

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