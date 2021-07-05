متجر تطبيقات ويندوز 11 أصبح أكثر فائدة

دبي - يزن راشد - يتحسن متجر التطبيقات من شركة مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز في ظل نظام التشغيل ويندوز 11.

وفي حين أن هناك إصلاحًا شاملاً لواجهة المستخدم وبعض التحسينات في السرعة، فإن التغيير الأساسي هو السماح لمزيد من التطبيقات بالدخول إلى المتجر.

وفي الأسبوع الماضي وحده، بدأت بعض التطبيقات الشهيرة بالظهور في متجر مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 11، مما يجعله أكثر فائدة من ذي قبل.

وشقت تطبيقات OBS Studio و Zoom و Canva و WinZip و Adobe Acrobat Reader طريقها إلى متجر مايكروسوفت في الأسبوع الماضي، إلى جانب ملحقات متصفح مايكروسوفت إيدج.

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وتعد هذه الإضافات المبكرة، خلال الفترة التجريبية لنظام التشغيل ويندوز 11، بداية واعدة.

وتغير متجر مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 11 ونظام التشغيل ويندوز 10 ليشمل أي تطبيقات سطح مكتب تقليدية.

وقيدت مايكروسوفت سابقًا المطورين بتطبيقات UWA قبل السماح لبعض تطبيقات سطح المكتب التي تم تجميعها باستخدام متجرها للحصول على التحديثات.

ويمكن الآن أن يكون أي تطبيق جزء من المتجر، وهي خطوة تتماشى مع مدير حزمة ويندوز الذي أصدرته مايكروسوفت العام الماضي.

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وأصبح مدير حزمة ويندوز أفضل من متجر ويندوز في أقل من 24 ساعة، حيث قدم تطبيقات مثل Zoom و WinRAR التي كانت مفقودة من المتجر الرئيسي.

متجر تطبيقات ويندوز 11

نما مدير الحزم بشكل مطرد خلال العام الماضي، وهو يشتمل الآن على ديسكورد وجوجل كروم وفايرفوكس والعديد من التطبيقات الشائعة الأخرى. حتى أن هناك واجهة ويب لجهة خارجية يمكنك استخدامها معه.

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ويعد متجر مايكروسوفت بشكل أساسي الآن واجهة أمامية لمدير حزمة ويندوز وأمر WinGet المستخدم لتثبيت التطبيقات من مستودع مايكروسوفت.

وهذا يعني أننا قد نرى المزيد من التطبيقات تظهر في المتجر في الأسابيع المقبلة. وقد ألمحت موزيلا، على سبيل المثال، إلى أن فايرفوكس قد يكون متاحًا قريبًا.

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وقد نرى متاجر تطبيقات منافسة في متجر مايكروسوفت، مثل Steam أو Epic Games. وقال بانوس باناي إن الشركة منفتحة على امتلاك Steam أو Epic Games في متجرها. ومن المحتمل أن يعمل كوسيلة للربط بين التطبيقات والألعاب المتوفرة في مكان آخر.

ويسمح المتجر الجديد للتطبيقات باستخدام أنظمتها للتحديث. بالإضافة إلى السماح للمطورين بالاحتفاظ بنسبة 100 في المئة من الإيرادات من التطبيقات إذا كانوا يستخدمون أنظمة دفع بديلة.