شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة Live Text الجديدة فى هواتف أيفون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفر تحديث iOS 15 الجديد لهواتف أيفون ميزة Live Text والتى تتيح التعرف على النصوص من الصور وتحديدها ثم نسخها بسهولة، وذلك عن طريق توجيه الكاميرا نحو المستند وسيتم التعرف على كل النصوص لتتمكن بعدها من تحديد الجزء المطلوب وعمل Copy ثم Paste مثل أى نص عادي.

ورغم أنها ميزة مهمة لكن لن يحصل عليها كل المستخدمين عند إطلاق iOS 15 فى سبتمبر المقبل، وذلك نظرًا لأن التعرف على النصوص بدقة يتطلب معالج حديث وقوى إلى حد ما، ستكون الميزة متاحة فقط على هاتف آيفون XS فيما أحدث،

ولعل هواتف أندرويد تمتلك ميزة مشابهة لـ Live Text وذلك فى تطبيق Google Photos تُسمى Google Lens، حيث تقوم هذه الخاصية بأشياء كثيرة للغاية مثل البحث عن الأغراض باستخدام كاميرا الهاتف ومعرفة معلومات أكثر عنها، أو ترجمة النصوص المكتوبة على المستندات واللافتات من لغة لأخرى.