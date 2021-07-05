شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رموز تعطل Wi-Fi على أجهزة آيفون.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف خبير أمن معلومات، أن بعض شبكات Wi-Fi التي تحمل رمز النسبة المئوية (٪) في أسمائها يمكنها تعطيل Wi-Fi على أجهزة آيفون وأجهزة iOS الأخرى، غرد Carl Schou أنه إذا كان iPhone يقع ضمن نطاق شبكة تسمى٪ secretclub٪ power ، فلن يتمكن الجهاز من استخدام Wi-Fi أو أي ميزات ذات صلة، وحتى بعد إعادة ضبط إعدادات الشبكة، قد يستمر الخطأ في عرض Wi -Fi على الجهاز غير قابل للاستخدام وفقا لما نقله موقع The verege.

قبل بضعة أسابيع اكتشف Schou ومجموعته غير الربحية، Secret Club، التي عكست هندسة البرامج للأغراض البحثية، أنه في حالة اتصال iPhone بشبكة تحمل اسم SSiD٪ p٪ s٪ s٪ s٪ s ٪ n قد يتسبب في حدوث خطأ في مكدس شبكات iOS الذي قد يؤدي إلى تعطيل شبكة Wi-Fi الخاصة به، وستصبح ميزات شبكة النظام مثل AirDrop غير قابلة للاستخدام.

قدم 9to5 Mac تفسيرًا محتملاً للخلل الغريب:

تُستخدم صيغة "٪ [حرف]" بشكل شائع في لغات البرمجة لتنسيق المتغيرات في سلسلة إخراج. في لغة C ، يعني المحدد "٪ n" حفظ عدد الأحرف المكتوبة في سلسلة التنسيق إلى متغير تم تمريره إلى وظيفة تنسيق السلسلة.

وربما يمرر نظام Wi-Fi الفرعي اسم شبكة Wi-Fi (SSID) غير المصحح إلى بعض المكتبات الداخلية التي تقوم بتنسيق السلسلة، مما يؤدي بدوره إلى كتابة ذاكرة عشوائية وتجاوز سعة المخزن المؤقت، سيؤدي ذلك إلى تلف الذاكرة وسيقوم جهاز الرقابة على نظام iOS بإيقاف العملية، وبالتالي تعطيل شبكة Wi-Fi للمستخدم بشكل فعال.

وكما يلاحظ 9to5 Mac ، يمكن تجنب الخطأ على الأرجح من خلال عدم الاتصال بشبكات Wi-Fi مع رموز النسبة المئوية في أسمائها.