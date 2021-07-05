تكنولوجيا: سامسونج تخطط لإطلاق إصدار Thom Browne من هاتف Galaxy Z Flip3

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات المصورة على خطط العملاق الكوري لإطلاق إصدار Thom Browne الخاص من هاتفها المرتقب Galaxy Z Flip3.

كانت شركة سامسونج قد قدمت للأسواق إصدار Thom Browne من هاتف Z Fold2 السابق، حيث أنتجت سامسونج 5000 وحدة من الهاتف لسوق كوريا الجنوبية، في الوقت الذي وصلت فيه طلبات التسجيل للحصول على الهاتف 230000 طلب.

ولقد كشف موقع LetsGoDigital عن الإصدار الخاص من هاتف Galaxy Z Flip3 الذي يأتي بتصميم Thom Browne، كما أشارت التوقعات إلى أن سامسونج لن تطلق إصدار Thom Browne هذا العام من هاتف Z Fold3.

ويتميز الإصدار المحدود من هاتف Galaxy Z Flip3 بتصميم يجمع بين ألوان الرمادي مع شريط بألوان الأحمر والأبيض وأيضاً الأزرق في منتصف الجهة الخلفية.

كما يأتي هاتف Galaxy Z Flip3 بشاشة خارجية أكبر هذا العام، مع غطاء زجاجي باثنان من الدرجات من اللون الأسود، ومن المتوقع أن تدعم الشاشة تقنية Always On.

أيضاً أشارت بعض التسريبات إلى أن الهاتف يأتي برقاقة معالج Snapdragon 870، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت، كما ينطلق الهاتف بواجهة One UI 3.1، مع دعم DeX.

ويضم الهاتف بطارية بقدرة 3273 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 15W، والشحن اللاسلكي بقدرة 9W، وفي إعدادات الكاميرة الخلفية تدعم سامسونج الهاتف باثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 10 ميجا بيكسل.

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