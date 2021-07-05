شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تستعين بميزة موجودة بهواتف أندرويد لتوفيرها فى أيفون 13 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة أبل تستعد لاستعارة إحدى الميزات الموجودة فى هواتف أندرويد لتوفيرها فى هواتف أيفون، ألا وهى ميزة الشحن اللاسلكى العكسي.

ووفقًا لما ذكره Max Weinbach، يمكن أن يحتوى أيفون 13 على ملف شحن لاسلكى أكبر، مما قد يتيح الشحن اللاسلكى بشكل أكبر، ووفقا للمسرب، يعنى الملف الأكبر أن مساحة السطح التى يمكن استخدامها للشحن اللاسلكى ستزداد.

وما سيفعله أيضًا هو تسهيل إدارة أيفون للحرارة الناتجة عن المكون، وإذا جاء الشحن اللاسلكي، فقد يساعد ذلك مستخدمى أيفون على شحن أجهزة مثل AirPods وربما أجهزة أيفون من الجزء الخلفى من الجهاز.

وأشارت التقارير إلى أن سلسلة أيفون 12 قادرة أيضًا على الشحن اللاسلكى العكسى ولكن أبل قامت بتعطيل الميزة، والجدير بالذكر أن ميزة الشحن اللاسلكى العكسى كانت بالفعل جزءًا من بعض هواتف Samsung وHuawei فى الماضي.

وكانت شركة أبل حذرة للغاية عندما يتعلق الأمر بتقنية الشحن اللاسلكي، فمرة أخرى فى عام 2017، عرضت قاعدة AirPower - جهاز قادر على شحن أيفون وأبل Watch وAirPods فى وقت واحد، ومع ذلك، بعد عامين، أعلنت شركة أبل رسميًا - وهو أمر نادرًا ما تفعله - أن قاعدة AirPower قد ماتت وأن الشركة لن تعمل على ذلك.