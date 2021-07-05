“تيك توك” يبيع تقنيته الخاصة بالذكاء الاصطناعي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 5 يوليو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت تقارير أن تطبيق “تيك توك” الصيني للفيديوهات الشهير بدأ في بيع تقنيته الخاصة بالذكاء الاصطناعي لمن يرغب في شرائها.

وأطلقت “بايت دانس” المؤسسة لتطبيق “تيك توك” بهدوء العلامة التجارية “بايت بلس” المعنية ببيع تقنية “تيك توك”، بما في ذلك خوارزمية التوصية، كما أنها تمكن العملاء من شراء تقنية الكمبيوتر والتأثيرات في الوقت الفعلي والترجمات الآلية، إلى جانب ميزات أخرى، بحسب ما ذكره تقرير لـصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وظهرت العلامة التجارية “بايت بلس” التي مقرها سنغافورة لأول مرة في شهر يونيو/ حزيران الماضي، على الرغم من أن لديها وجود في هونغ كونغ ولندن، وتتطلع شركة “بايت دانس” إلى تسجيلها في أمريكا.

يشار إلى أنه يوجد بالفعل على الأقل عدد قليل من العملاء يستخدمون كود “بايت بلس”، مثل تطبيق الأزياء الأمريكي “Goat”، وكذلك شركة التسوق الإندونيسية “Chilibeli” وموقع السفر “WeGo”.

ولم تعلق شركة “بايت دانس” على ما ذكره تقرير صحيفة “فاينانشال تايمز” بشأن خططها لـ”بايت بلس”.

وعلى الرغم من أن الخطوة ستزيل من طابع تطبيق “تيك توك” الخاص به، إلا أنها قد تساعد شركة “بايت دانس” على التنافس مع شركات كبيرة أخرى تبيع تقنيتها للشركات من خلف الكواليس، مثل “مايكروسوفت” و”أمازون”، كما أنه من المؤكد أنها ستؤدي إلى تدفق المزيد من الأموال عليها.