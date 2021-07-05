تكنولوجيا: وان بلس تستعد للمنافسة في سوق الأجهزة اللوحية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - سجلت شركة وان بلس حقوق الملكية الفكرية لعلامة “OnePlus Pad” التجارية إستعداداً للمنافسة في سوق الأجهزة اللوحية خلال الفترة القادمة.

بدأت شركة وان بلس في المنافسة في سوق الهاتف منذ 8 سنوات حتى الآن، حيث إستهدفت في البداية إطلاق الإصدارات المميزة، ومن ثم إتجهت للتركيز في السنوات الأخيرة على الإصدارات المتوسطة، ولقد انطلقت وان بلس للمنافسة في سوق أجهزة التلفاز الذكية والسماعات اللاسلكية، واليوم تستعد للبدء في خط إنتاج جديد يعرف ب “OnePlus Pad”.

ولقد تم توثيق العلامة التجارية الجديدة لشركة وان بلس في EUIPO، والتي تستهدف تطوير الجيل الأول من الأجهزة اللوحية التي تنطلق من الشركة بعنوان “OnePlus Pad”.

يذكر أن شركة وان بلس واحدة من مجموعة شركات “BBK Electronics Corporation ” التي تضم كلاً من شركة Oppo و Realme، ومن المتوقع أن تصل Realme في البداية للأسواق بأول إصداراتها من الأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسب.

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