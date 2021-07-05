تكنولوجيا: OPPO تكشف النقاب عن هاتف Reno6 Z في 21 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي عن هاتف Reno6 Z في حدث يعقد في 21 من يوليو، ولقد ظهر الهاتف بالفعل في قوائم موقع Oppo الرسمي في تايلند، حيث تم التأكيد على المواصفات الرئيسية للهاتف.

ينطلق هاتف Reno6 Z لاحقاً هذا الشهر بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تدعم الكاميرة تصوير لقطات bokeh flare، مع نمط التجميل في تسجيل الفيديو.

كما يضم الهاتف رقاقة معالج Dimensity التي تدعم الإتصال بشبكات 5G، أيضاً يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع 30W VOOC Flash، وينطلق باثنان من الإختيارات في الألوان.

ولقد أوضحت تقارير سابقة أن هاتف OPPO Reno6 Z يأتي بشاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، كما تضم الشاشة تقنية إستشعار البصمة.

كما أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يضم رقاقة معالج Dimensity 800U، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل للقطات macro، بينما تأتي كاميرة السيلفي بدقة 32 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف بطارية بقدرة 4310 mAh.

المصدر

اعلان





