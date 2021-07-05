شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل يحتفل بالفنانة الفلسطينية " مليحة أفنان ".. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كعادة محرك البحث مع ميزة "جوجل دودل" التى تشير إلى التغير الخاص والمؤقت الذى تجريه شركة جوجل على شعارها فى الصفحة الرئيسية لمحرك البحث الشهير وذلك احتفاء بمناسبة معينة تظهر عند الضغط عليها أو تمرير المؤشر فى الأجهزة المختلفة، احتفل عملاق البحث اليوم بالفنانة التشكيلية الفلسطينية الكبيرة مليحة أفنان، والتى ولدت يوم 24 مارس 1935 بفلسطين، وتوفيت يوم 6 يناير من 2016 بالعاصمة البريطانية لندن.

من هى مليحة أفنان:

تعد مليحة أفنان، واحدة من أشهر الفنانات التشكيليات الفلسطينيات، حيث ولدت فى حيفا لأبوين من أصول إيرانية وظهرت أعمالها الفنية بشكل رئيسى فى فرنسا ولندن، وأقيم معرضها الفردى الأول فى معرض بازل العام 1971، من تنظيم الفنان الأمريكى مارك توبي.

وتعد بعض أعمالها موجودة فى متحف متروبوليتان للفنون فى نيويورك، والمتحف البريطانى فى لندن، ومجموعة Written Art Collection فى ألمانيا، ومعهد العالم العربى فى باريس، ومجموعة BAII فى باريس، كما عاشت أفنان فى الكويت منذ 1963 حتى 1966، وذلك قبل رحيلها مع عائلتها إلى بيروت العام 1949.

أشهر أعمالها الفنية

خلال أعمالها الفنية استعانت بالحبر والمواد المختلطة على الورق أو فى تلك التى أنكرتها بألوان الباستيل الزيتية، وذلك لتقدم خطابات تبدو وكأنها جزء من خط على شكل إسفين على أرضية حمراء بنية محترقة، مثل جغرافيا محددة وواضحة، ذات ظلال متعددة من الألوان، لكنها تشير جميعها إلى العزلة والارتباك والاغتراب بشكل عام.