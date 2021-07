شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل إختراق منصة مستشار ترامب للتواصل الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن العديد من صفحات الملف الشخصي التي تم التحقق منها على Gettr، منصة التواصل الاجتماعي الجديدة من Jason Miller ، الذي كان مستشارًا للرئيس السابق ترامب، قد تم اختراقها وتشويهها لفترة وجيزة يوم الأحد الماضى حسبما نقل موقع The verege.

واستبدلت روايات العديد من الجمهوريين المشهورين، بما في ذلك ميلر، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، والنائبة مارجوري تايلور جرين، صور رأس صفحاتهم بالرسالة نفسها: "JubaBag Baghdad كانت هنا، فلسطين حرة، وفقًا للقطات، أخبر مستخدم TwitterJubaBag Baghdad لـ Insider أنه من السهل اختراق الصفحات وأنه فعل ذلك "للمتعة فقط"، يبدو أن معظم الملفات الشخصية المتأثرة قد عادت إلى طبيعتها في وقت النشر.

ونشر Zachary Petrizzo ، كاتب في Salon، لقطات شاشة على تويتر لشكل الصفحات، ونقل موقع The verege عن ميلر قوله: " تم اكتشاف المشكلة و"تم إغلاقها في غضون دقائق، وكل ما تمكن المتسلل من تحقيقه هو تغيير بعض أسماء المستخدمين"

وأضاف أن Gettr لديها بالفعل "أكثر من نصف مليون مستخدم" اشتركوا في المنصة.

كان من المفترض أن يتم إطلاق Gettr رسميًا اليوم 4 يوليو، أفادت بوليتيكو أنه تم إطلاقها بشكل بسيط في يونيو، وتخطط لاستضافة مقاطع فيديو مدتها ثلاث دقائق ومنشورات مكونة من 777 حرفًا وفيديو مباشر، التطبيق متاح في Google ومتاجر تطبيقات Apple ، مع شعار "Marketplace of Ideas"، يصفه قسم "حول" في التطبيق بأنه "منصة وسائط اجتماعية جديدة تمامًا تأسست على مبادئ حرية التعبير والفكر المستقل ورفض الرقابة السياسية و" ثقافة الإلغاء. " إنه مخصص للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 17 عامًا أو أكبر.

وبعد حظر ترامب من فيسبوك وتويتر في يناير بعد التمرد في مبنى الكابيتول، قال إنه يعتزم إطلاق منصته الاجتماعية الخاصة، تم إطلاق مدونة بعنوان "From the Desk of Donald J. Trump" في مايو على موقعه على الإنترنت، ولكن تم إغلاقها وأرشفتها في يونيو، قال ميلر في ذلك الوقت إن الموقع لم يكن مقصودًا أن يكون منصة ترامب لوسائل التواصل الاجتماعي.

وقال ميللر لصحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة الماضية إن ترامب لم يكن موجودًا في Gettr في تلك المرحلة، ذكرت بلومبرج أن الرئيس السابق لم يكن لديه خطط للانضمام إلى Gettr.