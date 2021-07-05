تكنولوجيا: جوجل تحذف تطبيقات قامت بسرقة كلمات مرور "فيس بوك"

القاهرة - سامية سيد - حذفت جوجل عددًا من التطبيقات من على متجر "جوجل بلاى" الخاص بنظام تشغيل أندرويد، وقال موقع "إنجادجت" إن جوجل أزالت تطبيقات Android الشائعة التى سرقت كلمات مرور خاصة بمنصة فيس بوك، ويبلغ عدد عمليات تحميل تلك التطبيقات أكثر من 5.8 مليون في متجر جوجل بلاى.

وتواصل جوجل سحب تطبيقات أندرويد التي ترتكب انتهاكات كبيرة للخصوصية، بعد أن اكتشف محللو الويب أن التطبيقات تسرق تفاصيل تسجيل الدخول إلى منصة فيس بوك عبر خداع المستخدمين.

كان هناك خمسة أنواع مختلفة من البرامج الضارة في هذه المجموعة، ولكن جميعها استخدمت نفس كود JavaScript وتنسيقات ملفات التكوين لتمرير المعلومات.

وحظرت جوجل جميع مطوري التطبيقات المحذوفة من المتجر، على الرغم من أن ذلك قد لا يمثل رادعًا كبيرًا عندما يمكن للجناة على الأرجح إنشاء حسابات مطورين جديدة.