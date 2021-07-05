تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان الرسمي عن MatePad 11 غداً 6 من يوليو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي مؤخراً كشفت من خلاله عن موعد الحدث القادم الذي ينطلق غداً 6 من يوليو والذي تعلن فيه عن جهاز MatePad 11 بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0.

كانت شركة هواوي قد نشرت الإعلان التشويقي للحدث المرتقب على حسابها الرسمي في منصة Weibo، والذي أكدت فيه على التسريبات السابقة حول موعد الإعلان عن الجهاز اللوحي MatePad 11.

وينضم MatePad 11 قريباً لأجهزة هواوي التي تنطلق بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0 مثبت مسبقاً، ولقد قدمت الشركة MatePad Pro المميز بحجم 12.6 إنش، بينما يأتي الإصدار الجديد بحجم 11 إنش.

من جانب أخر لم يكشف الإعلان التشويقي عن تفاصيل دقيقة حول مواضفات MatePad 11، إلا أن التقارير السابقة أوضحت أن الجهاز اللوحي يأتي بجودة عرض 2.5K، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، أيضاً ينطلق الجهاز برقاقة معالج Snapdragon 865.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق الجهاز اللوحي بإختيارات في السعة التخزينية بين 64 أو 128 أو 256 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر microSD، أيضاً يدعم الجهاز معايير WiFi 6، والبلوتوث 5.0، كما يتوفر بعدد 4 من الإختيارات في الألوان.

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