شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة للهندسة الوراثية لتحويل بقايا البلاستيك إلى نكهة أيس كريم الفانيليا والان مع تفاصيل الخبر
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقوم إنزيمات البكتيريا بتحويل مادة البولي إيثيلين تيرفثالات إلى فانيلين، وهو المركب الذي يعطي الفانيليا رائحتها وطعمها اللذيذ.
قال الباحثون، إن حوالي 55 مليون طن من PET يتم التخلص منها كل عام، لذا فإن الاستخدامات الجديدة لها سيكون لها تأثير اقتصادي وبيئي كبير.
يتكون البولي إيثيلين تيرفثالات من جلايكول الإيثيلين وحمض التيريفثاليك، والتي تترابط لتكوين خيوط طويلة من البلاستيك يتم تقطيعها وصهرها بعد ذلك لصنع الملابس وغير ذلك.
ويعد الفانيلين هو مادة عضوية مصنوعة من الكربون والهيدروجين والأكسجين، والتي يمكن تقطيرها بشكل طبيعي من حبوب الفانيليا، تم تحويل حمض التيريثاليك إلى حمض الفانيليك من قبل، ولكن لم يتم تحويله إلى فانيلين فعلي.