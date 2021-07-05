شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف ميكروبات فى معدة البقر يمكنها تكسير البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة، عن أن مجتمعات الميكروبات الموجودة في معدة الأبقار يمكن أن تكسر البلاستيك، ما قد يوفر طريقة مستدامة للمساعدة في تقليل القمامة، ويعتقد الخبراء في جامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة في النمسا، أن هذه البكتيريا قد تكون مفيدة لأنها في نظام الأبقار الغذائي، وكذلك تكسر البوليمرات النباتية الطبيعية.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجدت تجارب الفريق أن هذا المجتمع المتنوع من الميكروبات يمكنه تحلل البلاستيك أسرع من الكائنات الحية التي تم اختبارها في دراسات سابقة.

وقالت دوريس ريبيتش، باحثة البحث وخبيرة التكنولوجيا الحيوية من جامعة الموارد الطبيعية وعلوم الحياة في فيينا: "يعيش مجتمع ميكروبي ضخم في شبكة الكرش وهو مسؤول عن هضم الطعام في الحيوانات".

وأضافت: "لذلك كنا نشك في إمكانية استخدام بعض الأنشطة البيولوجية في التحلل المائي للبوليستر"، في إشارة إلى نوع من التفاعل الذي يؤدي إلى تحلل البلاستيك.

نظر الفريق في ثلاثة أنواع مختلفة من البوليستر، أحدها كان PET (بولي إيثيلين تيريفثاليت)، وهو بوليمر اصطناعي شائع الاستخدام في إنتاج المنسوجات والتغليف.

كان البلاستيكان الآخران هما البولي بيوتيلين أديبت تريفثاليت (PBAT)، وهى مادة قابلة للتحلل الحيوي تستخدم في صناعة الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، والبولي إيثيلين فورانوات (PEF)، وهي مادة حيوية مشتقة من السكريات النباتية المتجددة.

وجد الفريق أن الميكروبات من بطن الأبقار كانت قادرة على تحطيم جميع أنواع البلاستيك الثلاثة - PET ، PBAT ، PEF، ويشير هذا إلى أن مزيج الإنزيمات المستخدمة من جانب مجتمع الميكروبات، بدلاً من إنزيم واحد محدد، هو مفتاح التحلل البلاستيكي الفعال.