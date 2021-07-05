شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تواجه دعوى خصوصية جديدة بسبب Voice Assistant والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قاضٍ فيدرالي إن جوجل يجب أن تواجه الكثير من الدعاوى القضائية التي تتهم الشركة بتسجيل ونشر محادثات خاصة بشكل غير قانوني لأشخاص قاموا عن طريق الخطأ بتشغيل Voice Assistant الصوتي على هواتفهم الذكية.

وفي قرار صدر مؤخرا، سمح قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية "بيث لابسون فريمان" للمدعين في الدعوى الجماعية المقترحة بمتابعة دعاوى بأن شركة جوجل وشركة "الفابت" قد انتهكت قوانين الخصوصية في كاليفورنيا ، وادعى البعض أنهم انتهكوا قوانين الخصوصية الفيدرالية ، وبعض دعاوى خرق العقد.

كما رفض القاضي في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا مطالبات حماية المستهلك في كاليفورنيا ، لكنه قال إنه يمكن إعادة النظر فيها، وقد تم تصميم مساعد Assistant للتفاعل عندما يستخدم مالكو الأجهزة المحمولة "كلمات ساخنة" مثل "Hey جوجل" أو "Okay جوجل" ، على غرار Siri الخاص بشركة أبل.

لكن المدعين قالوا إن جوجل ليس لها الحق في استخدام محادثاتهم للإعلان المستهدف عندما أخطأ مساعد جوجل في فهم ما قالوه على أنه كلمات ساخنة ، والمعروفة باسم "القبول الزائف"، وفي قرار من 37 صفحة ، قال فريمان إن المدعين أظهروا أنهم استخدموا أجهزة تدعم جوجل Assistant في كثير من الأحيان بما يكفي لتوقع معقول للخصوصية عند التحدث.

وأضافت أنه بينما كشفت جوجل في سياسة الخصوصية الخاصة بها عن كيفية جمعها للمعلومات للإعلان المستهدف ، "فإنها لا تخبر المستخدمين بشكل كافٍ بأنها ستستخدم التسجيلات التي تم إجراؤها في غياب التنشيط اليدوي أو الكلام الساخن".