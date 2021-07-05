شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. أبرز الاختلافات بين جهازى iPad Air (2020) و iPad mini (2019) والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى شراء واحد من أجهزة أيباد التابعة لشركة أبل الجديدة من سلسلة iPad Pro، وترغب فى معرفة أبرز الفروق والتغييرات والتحديثات التى أجرتها أبل بأجهزتها الجديدة، مقارنة بالإصدارات المختلفة، يمكن للمقارنة التالية بين مواصفات جهازى 2021 iPad Pro 11 وiPad Air (2020)، أن تساعدك فى الاختيار:جهاز iPad Air (2020)
دقة الشاشة: تبلغ 2360 ×1640بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A14 Bionic.
الرام: تبلغ 6 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS14.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 12ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.
الشاشة: شاشة 7.9 بوصة.
دقة الشاشة: تبلغ 2048 × 1536 بيكسل.
نوع الشاشة: شاشة IPS LCD.
المعالج: معالج Apple A12 Bionic.
الرام: تبلغ 3 جيجابايت.
نظام التشغيل: نظام iPadOS13.
الكاميرا الخلفية: كاميرا مزدوجة بدقة 8ميجابيكسل.
الكاميرا الأمامية: بدقة 7ميجابيكسل.