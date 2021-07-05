شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مروحية الابداع تستعد لأسرع رحلة على المريخ.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحلق مروحية الابداع لدبشكل أسرع وأبعد فوق سطح المريخ في رحلاتها المتتالية ؛ أحدثها قطع 160 مترا في رحلتها الثامنة. لكن فريق المروحية الآن لديه خطة أكثر تحديًا، حيث تستعد المروحية للخروج بعيدًا عن رفيقها في العربة الجوالة حسبما نقل موقع Digitartlends.

تستعد شركة Ingenuity للرحلة التاسعة، والتي ستشمل مغادرة العربة الجوالة للسفر عبر التضاريس الصعبة بسرعة عالية، العربة الجوالة موجودة حاليًا في موقع يُدعى "سيتاه"، حيث توجد تكوينات رملية متموجة تجعل من الصعب القيادة عليها. لذلك ستحاول المروحية الصعود فوق هذا العائق والتقاط صور للتضاريس أثناء سيرها.

جزء من الخطة طويلة المدى للمركبات الجوية على سطح المريخ هو جعلها تستكشف المناطق التي يصعب أو يستحيل الوصول إليها بواسطة المركبة الجوالة، وجعلها تتحرك بسرعة فوق مناطق واسعة لاستكشاف المنطقة، سيسمح ذلك للمركبات الجوالة بالتوجه إلى أكثر المناطق شيوعًا من الناحية العلمية والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من الأرض، بينما يمكن للمركبات الجوية استكشاف المناطق البعيدة أو الصعبة.

لهذا السبب تستعد شركة Ingenuity للطيران بشكل أسرع وأبعد من أي وقت مضى ، بهدف تخطي تكوين الرمال في Séítah عن طريق الطيران 625 مترًا (2.051 قدمًا) بسرعة 5 أمتار (16 قدمًا) في الثانية، مع وقت طيران إجمالي يبلغ 167 ثواني.

ستكون هذه رحلة صعبة بشكل خاص للمروحية، بسبب الطريقة التي تعمل بها الملاحة المستقلة، تستخدم كاميرتها لالتقاط صور عالية الدقة للأرض، ثم تستخدم هذه الصور لضبط حركاتها للبقاء في الهواء، ولكن نظرًا للأرض غير المستوية التي ستطير فوقها، فمن المحتمل أن يواجه نظام الملاحة مشاكل في قراءة مستوى الأرض.

هذا يجعل الرحلة المخطط لها محفوفة بالمخاطر، لكن كبير طيار Ingenuity ، هافارد جريب، وكبير المهندسين ، بوب بالارام ، قالوا أن المروحية مستعدة لمواجهة التحدي: "لماذا نحن على استعداد لتحمل هذا الخطر؟ أولاً، نعتقد أن الإبداع جاهز لمواجهة التحدي، بناءً على المرونة والمتانة التي ظهرت في رحلاتنا حتى الآن، ثانيًا، هذه المحاولة عالية المخاطر والمكافأة تتناسب تمامًا مع أهداف مرحلة العرض التشغيلي الحالية.

"ستكون الرحلة دليلاً قويًا على القدرة التي يمكن للمركبة الجوية (والمركبة الجوية فقط) أن تحققها في سياق استكشاف المريخ - السفر بسرعة عبر تضاريس لا يمكن اجتيازها بخلاف ذلك أثناء البحث عن أهداف علمية مثيرة للاهتمام."