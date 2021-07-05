شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: استمرار عطل تلسكوب هابل وناسا تستعد للتبديل إلى أجهزة النسخ الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت مشاكل الكمبيوتر التي يعاني منها تلسكوب هابل الفضائي هذا الأسبوع، مع استعداد وكالة ناسا للتحول إلى أجهزة النسخ الاحتياطي من أجل حل المشكلة، وبدأت مشاكل هابل في يونيو، عندما توقف الكمبيوتر عن العمل الذي يتحكم في الأدوات العلمية على التلسكوب المداري، وعندما حدث هذا الأمر دخلت جميع الأدوات تلقائيًا في الوضع الآمن، مما يعني أنها يجب أن تظل جميعًا بصحة جيدة وتعمل، لكنها لا تجمع البيانات حاليًا وفقا لما نقله موقع Digitartlends.

ومر فريق ناسا على الأرض بعدة جولات من محاولات الإصلاح، محاولين التركيز على سبب المشكلة بالضبط، يؤكد آخر تحديث من وكالة ناسا أن المشكلة تكمن في وحدة تسمى Science Instrument Command and Data Handling (SI C&DH)، والتي يوجد بداخلها عدة أجزاء من الأجهزة التي يمكن أن تكون مسؤولة عن الفشل.

تصف وكالة ناسا الخطوات التالية في التحديث: "يقوم الفريق حاليًا بفحص وحدة القيادة / منسق البيانات العلمية (CU / SDF) ، الذي يرسل وينسق الأوامر والبيانات. كما أنهم يبحثون أيضًا عن منظم طاقة داخل وحدة التحكم في الطاقة ، والذي تم تصميمه لضمان إمداد ثابت بالجهد إلى أجهزة كمبيوتر الحمولة ".

إذا تبين أن أي من هذين النظامين هو المشكلة، فسيتمثل الإصلاح في التبديل من الوحدات الحالية إلى النسخ الاحتياطية، تحتوي معظم أجهزة هابل على إصدارات أساسية ونسخ احتياطي، بحيث يمكن للفريق التبديل من أحدهما إلى الآخر إذا حدث خطأ ما في أي قطعة من الأجهزة.

ومع ذلك يمكن أن يكون التبديل إلى وحدات النسخ الاحتياطي عملية معقدة. نظرًا للطريقة التي يتم بها توصيل الأنظمة، يجب أيضًا إيقاف تشغيل عدة أجزاء من الأجهزة قبل أن يتم تبديل وحدة التحكم الاحتياطية / وحدة التخزين الاحتياطية أو منظم الطاقة.

يستعد الفريق للتبديل إلى الأجهزة الاحتياطية هذا الأسبوع ، بما في ذلك اختبار عملية التبديل باستخدام جهاز محاكاة. وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تنفيذ مثل هذا الإجراء. وقالت ناسا: "أجرى الفريق مفتاحًا مشابهًا في عام 2008 ، مما سمح لهابل بمواصلة العمليات العلمية العادية بعد فشل وحدة CU / SDF". "قامت مهمة صيانة في عام 2009 باستبدال وحدة SI C&DH بالكامل ، بما في ذلك وحدة CU / SDF المعيبة ، بوحدة SI C&DH قيد الاستخدام حاليًا."