شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى أندرويد.. 9 تطبيقات تسرق بيانات فيس بوك وكلمات المرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف محللو البرامج الضارة في Doctor Web 10 تطبيقات ضارة تسرق معلومات تسجيل الدخول وكلمات المرور لمستخدمي فيس بوك، ومن بين هذه التطبيقات، تم تواجد 9 تطبيقات على متجر Google Play، حيث قال محللي الأمن بالشركة "تم نشر أحصنة طروادة السرقة هذه كبرامج غير ضارة وتم تثبيتها أكثر من 5،856،010 مرة "، وقد قامت جوجل بإزالة تطبيقات البرامج الضارة التسعة هذه بعد أن تم إبلاغ الشركة بها، وهي:

- تطبيق PIP Photo

يعد PIP Photo هو تطبيق لتحرير الصور، وتم تطويره بواسطة Lillians، وتم تنزيله أكثر من 5،000،000 مرة على أجهزة أندرويد.

- تطبيق Processing Photo

تم تنزيل تطبيق تحرير الصور أكثر من 5،000،000 مرة على أجهزة أندرويد، مطورها هو chikumburahamilton.

- تطبيق Rubbish Cleaner

يعد هذا التطبيق هو أداة لتحسين أداء جهاز أندرويد، تم تنزيل التطبيق أكثر من 1،000،000 مرة، ومطور التطبيق هو SNT.rbcl.

-تطبيق Horoscope Daily

تم تنزيل التطبيق أكثر من 1،000،000 مرة على أجهزة أندرويد، مطور تطبيق الأبراج هو HscopeDaily momo.

- تطبيق Inwell Fitness

كما يوحي الاسم، فهو تطبيق للياقة البدنية، تم تنزيل التطبيق أكثر من 5،000،000 مرة على أجهزة أندرويد.

-تطبيق App Lock Keep

مكّن التطبيق قيود الوصول لاستخدام التطبيقات الأخرى المثبتة على أجهزة أندرويد، تم تنزيله أكثر من 5000 مرة، المطور هو Sheralaw Rence.

- تطبيق Lockit Master

تم تنزيل التطبيق أكثر من 5،000،000 مرة على أجهزة أندرويد، مطورها هو Enali mchicolo.

- تطبيق Horoscope Pi

يحتوي تطبيق الأبراج على عدد قليل جدًا من التنزيلات، يزيد قليلاً عن 1000، المطور هو Taller Shauna.

- تطبيق App Lock Manager

الأقل شهرة في القائمة لديها أكثر من 10 تثبيتات، تم تطويره بواسطة Implummet col.