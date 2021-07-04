تكنولوجيا: تسريبات تشير إلى دعم سلسلة iPhone 13 بتقنية الشحن العكسي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف Max Weinbach عن تفاصيل جديدة حول سلسلة هواتف iPhone 13 المرتقب إطلاقها هذا العام من ابل، حيث أشار في التسريبات إلى أن سلسلة iPhone 13 قد تأتي بميزة تقنية الشحن العكسي هذا العام.

تستعد شركة ابل لإطلاق سلسلة iPhone 13 أو التي تعرف بهواتف iPhone 12S لاحقاً هذا العام، ولقد أشارت تسريبات سابقة نشرت عبر Weinbach إلى أن إصدارات الايفون للعام 2021 تأتي بمغناطيس MagSafe أكثر قوة وكفاءة في 2021، كما تأتي الإصدارات الجديدة بملفات أكبر للشحن اللاسلكي.

ولقد رصدت بعض الشكاوى من مستخدمي تقنية MagSafe في هواتف iPhone 12 مع الإكسسوارات المختلفة، حيث أكد المستخدمين على أن نظام MagSafe لا يأتي بالقوة الكافية لحمل الملحقات، وهو السبب الرئيسي لدعم سلسلة iPhone 13 بتقنية MagSafe محسنة.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن الملفات المغناطيسية الأكبر حجماً ستدعم إدارة للحرارة أكثر كفاءة، كما تشير التوقعات إلى أنها ستقدم طاقة أعلى.

أيضاً تشير صفحة Weinbach إلى أن الملفات الأكبر قد تدعم تقنية الشحن اللاسلكي العكسي بين هواتف الأيفون هذا العام، حيث تشير التسريبات إلى أن ابل اتجهت لتعطيل الميزة في سلسلة iPhone 12، والتي تميزت بقدرة شحن 5W.

يذكر أن الموعد المتوقع للإعلان الرسمي عن سلسلة iPhone 13 سيكون في 14 من شهر سبتمبر، على أن تضم هذه الإصدارات رقاقة معالج A15 Bionic، مع تحسينات في البطارية، ومعدل تحديث 120Hz في الشاشة، وأيضاً مستشعر LiDAR.

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