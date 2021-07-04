تكنولوجيا: قلم هواوي M-Pencil 2 يتوافق في العمل مع سلسلة Mate 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كانت شركة هواوي قد أعلنت عن M-Pencil 2 خلال الحدث الذي انطلق للإعلان عن MatePad خلال الشهر الماضي، حيث أعيد تصميم قلم stylus كما يتميز بإستجابة أسرع ودقة أعلى.

وتشير الصفحة الرسمية لقلم M-Pencil 2 إلى

أن القلم سيتوافق في العمل مع MatePad Pro، و MatePad بنظام تشغيل HarmonyOS 2، كما كشف مقطع فيديو ترويجي عن أن القلم يتوافق في العمل مع سلسلة Mate 40.

ويستعرض مقطع الفيديو الذي نشر على Weibo مميزات قلم stylus، الذي يدعم الإتصال المتعدد مع الأجهزة، مع ميزة التبديل السلس بين الأجهزة، حيث يمكن التبديل بسلاسة بين هواتف Mate 40 Pro، وMate 40 Pro Plus.

كما يتميز M-Pencil 2 بطلاء فضي مقاوم لبصمات الأصابع، أيضاً يتضمن القلم طرف شفاف مع غطاء مطلي من البلاتين.

أيضاً يدعم قلم stylus عدد 4096 من مستويات الضغط وحساسية الإمالة، كما يتضمن زر 360 درجة الذي يتيح التبديل السريع بين الفرشاة والممحاة.

ومن المقرر أن يدعم القلم الشحن عبر التثبيت على حافة MatePad للإتصال المغناطيسي وبدء الشحن اللاسلكي، كما يتوفر القلم بسعر 93 دولار في السوق الصيني.

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