شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تضع قواعد جديدة لمعاقبة التسعير غير القانونى للتجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت هيئة تنظيم السوق في الصين مسودة قواعد لمعاقبة أنشطة التسعير غير القانونية، بما في ذلك الإعانات الكبيرة وممارسة المنصات عبر الإنترنت لفرض أسعار مختلفة بناءً على السلوك الشرائي للعملاء، ووفقًا لبيان صادر عن إدارة الدولة للوائح السوق (SAMR)، قد يؤدي انتهاك القواعد إلى غرامة تتراوح بين 0.1% و0.5% من المبيعات السنوية للشركة أو حتى تعليق العمليات.

وعلى جانب آخر قررت مجموعة "أنت" الاستثمارية، التابعة لشركة على بابا عملاق التسوق الإلكترونى بالصين، السماح للمزيد من المستخدمين بتجربة استخدام عملة "اليوان الرقمى" فى معاملاتها النقدية، وذكرت دورية للأوراق المالية الصينية، أن موقع "ماى بنك" الصينى الذى يجرى معاملاته البنكية إلكترونيا فقط، سمح لعملائه بربط حساباتهم بموقع تجارب على استخدام اليوان الرقمى.

جدير بالذكر أن مجموعة "أنت" الاستثمارية تحظى بنسبة 30% من أسهم موقع "ماى بنك"، وخلال العام الماضى قام البنك المركزى الصينى بتوزيع ملايين الدولارات بعملة اليوان الرقمي من خلال تطبيق يربط ستة بنوك كبرى مملوكة للحكومة الصينية، ومن خلال هذه التجارب تم السماح للعديد من العملاء بتجربة الشراء والتداول التجاري باستخدام اليوان الرقمى.