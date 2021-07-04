آيفون 13 قد يدعم ميزة الشحن اللاسلكي العكسي

دبي - يزن راشد - تخطط شركة آبل لتضمين ملف شحن لاسلكي أكبر قليلاً في تشكيلة آيفون 13 لهذا العام.

ويؤدي ملف الشحن اللاسلكي الأكبر إلى تحسين إدارة الحرارة وتوفير قوة كهربائية أعلى. بالإضافة ذلك فإنه قد يمهد الطريق نحو الشحن اللاسلكي العكسي.

ووفقًا تريد شركة آبل جعل ملف الشحن اللاسلكي المادي في أجهزة آيفون القادمة أكبر حجمًا، مما يزيد بعد ذلك من مساحة السطح حيث يمكن إحداث الشحن اللاسلكي.

اقرأ أيضًا: آبل تطور نماذج آيباد برو ذات الشاشات الأكبر

وكان المسرب ماكس وينباخ قد ذكر سابقًا أن أجهزة آيفون لعام 2021 تتميز بمغناطيس MagSafe أقوى. ويكرر الآن أن مغناطيس MagSafe الأقوى قد يكون سببًا وراء زيادة حجم الملف.

ويتكهن وينباخ أيضًا أنه يمكن استخدام ملف الشحن اللاسلكي الأكبر للشحن اللاسلكي العكسي، مما يمكن المستخدمين من شحن الأجهزة المتوافقة مع الشحن اللاسلكي، مثل AirPods، من خلال وضعها على ظهر آيفون.

اقرأ أيضًا: لينوفو صنعت شاحنًا لاسلكيًا لحاسبك المحمول

وأوضحت وكالة بلومبرج في شهر فبراير أن قدرات الشحن اللاسلكي العكسي من غير المرجح أن تصل إلى آيفون في المستقبل القريب.

وبالرغم من تأجيل شركة آبل للإعلان رسميًا عن الميزة، فقد كشفت ملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية لهواتف آيفون لعام 2020 في وقت سابق من هذا العام أن جميع نماذج تشكيلة آيفون 12 تتضمن القدرة على عكس شحن الأجهزة الأخرى لاسلكيًا، مثل AirPods (الجيل الثاني) أو AirPods Pro أو أحدث نماذج ساعة آبل الذكية.

وذكرت وكالة بلومبرج أن آبل تخطط لإمكانيات الشحن اللاسلكي العكسي للجيل القادم من آيباد برو في عام 2022.

اقرأ أيضًا: أبرز توقعات حدث آبل القادم للإعلان عن هواتف آيفون 11

آيفون 13 يتميز بملفات شحن لاسلكية أكبر

يؤدي الشحن اللاسلكي العكسي إلى استنزاف بطارية الجهاز بشكل كبير. ونتيجة لذلك قد تشعر آبل أن الميزة قد تكون منطقية في آيباد برو بفضل بطاريته الأكبر مقارنة بهاتف آيفون.

ومن المتوقع إطلاق نماذج آيفون 13 الجديدة في شهر سبتمبر. ولكن الشائعات حولها بدأت بالظهور قبل ظهور نماذج آيفون 12 لعام 2020.

اقرأ أيضًا: دراسة: آيفون 7 يحافظ على تفوقه بالمقارنة مع آيفون 8

وتبدو تشكيلة آيفون لعام 2021 مشابهة لعام 2020 في ظل وجود أربعة أجهزة بأحجام 5.4 و 6.1 و 6.7 إنشات. مع وجود جهازي آيفون من فئة Pro.

علاوة على ذلك تستمر آبل في الاعتماد على Lightning في المستقبل المنظور مع عدم الانتقال إلى USB-C. بالإضافة إلى عدم وجود تصميم دون منفذ حتى تصبح ملحقات MagSafe أكثر شيوعًا.