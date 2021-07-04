شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: محكمة هولندية ترفض محاولة فيسبوك سحب دعوى تتهمه بانتهاك الخصوصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت محكمة في أمستردام بإمكانية المضي قدمًا فى دعاوى الخصوصية ضد فيسبوك في هولندا، رافضة محاولة الشبكة الاجتماعية لسحب الدعوى من مجموعتين غير ربحيين.

كما ذكرت TechCrunch، فإن مؤسسة خصوصية البيانات ومقرها أمستردام ومنظمة الدفاع عن المستهلك الهولندية Consumentenbond تقاضيان فيسبوك نيابة عن المستخدمين بشأن ما يزعمون أنه انتهاكات لقانون الخصوصية في الاتحاد الأوروبي.

وتقول الدعوى القضائية إن فيسبوك لم يقدم تفاصيل كافية حول المعلومات التي يجمعها من المستخدمين، بما في ذلك ما يفعله بالبيانات، وبالتالي ليس لديه أساس قانوني لمعالجة المعلومات حسبما نقل موقع The verege.

وحاول فيسبوك منع الدعوى القضائية بدعوى أن محكمة أمستردام ليس لديها سلطة قضائية على أعمالها الأوروبية، والتي تقول إنها تخضع للقانون الأيرلندي.

وعارضت محكمة أمستردام الرأي، وكتبت في قرارها أن "مؤسسة خصوصية البيانات قد ترفع دعوى أمام المحكمة الهولندية نيابة عن المستخدمين الهولنديين ضد فيسبوك حول ما إذا كان فيسبوك قد انتهك خصوصية مستخدميها."

ونقل موقع The veregeعن متحدث باسم فيسبوك في بيان قوله: إنه يراجع قرار المحكمة مشيرًا إلى أن الحكم إجرائي، وأن الشركة ستستمر في الدفاع عن موقفها في المحكمة. قال المتحدث باسم الشركة: "نحن نهتم بمستخدمينا في هولندا، وحماية خصوصيتهم أمر مهم بالنسبة لنا"، "يتمتع المستخدمون بتحكم فعال في البيانات التي يشاركونها على فيسبوك ونوفر الشفافية حول كيفية استخدام بياناتهم."