كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:24 مساءً - أفاد موقع ”غيسمارينا“، بأن شركة سامسونغ تستعد للكشف عن أحدث أجهزتها الذكية، في مؤتمر UNPACKED في الـ11 من أغسطس المقبل، في تمام الساعة الـ10 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ويكشف الملصق الرسمي، عن الأجهزة التي سيتم كشف النقاب عنها خلال المؤتمر بما في ذلك هاتفا Z Fold3 و Z Flip3 القابلان للطي، وسماعات Buds2 اللاسلكية، وساعات Watch4 الذكية.

ويأتي هاتف Galaxy Z Fold3 على رأس القائمة، بدلا من Galaxy Note، ويبدو أن ”العملاق الكوري“ تعمل بشكل كبير وتحاول إعادة تركيز خط Fold ليلائم فئة Note الديموغرافية، من خلال دعم S Pen المؤكد بالفعل.

وبالنسبة للمواصفات، سيحتوي هاتف Galaxy Z Fold3 على شاشتين من نوع Super AMOLED، شاشة عرض بحجم 6.23 بوصة وشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 7.55 بوصة.

وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 888، مقترنا بـ 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ونظام التشغيل Android 11.

ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف على خمس كاميرات، بما في ذلك إعداد رئيس ثلاثي يتكون من ثلاثة مستشعرات بدقة 12 ميغابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميغابكسل، وكاميرا بدقة 10 ميغابكسل على شاشة الغطاء.

وبفضل العروض الرسمية، نعلم بالفعل كيف سيبدو هاتف Z Fold3 القابل للطي، بما في ذلك خيارات الألوان الخاصة به، ومن المتوقع أن يكون -أيضا- أرخص من سابقه.

وعلى الرغم من أننا نمتلك القليل من المعلومات الملموسة حول Z Filp3، فمن المتوقع أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Snapdragon 888، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي سعتها 8 غيغابايت.

وسيحزم الهاتف بطارية 3300 مللي أمبير مع شحن سلكي بقوة 25 واط، وشحن لاسلكي بقوة 15 واط.

وبالنسبة للشاشة، يحتوي الهاتف على شاشتين، داخلية مقاس 6.7 بوصة، كما تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وشاشة خارجية أكبر 1.9 بوصة هذه المرة.

ومن المتوقع أن يكون الهاتف أرخص بنسبة تصل إلى 20٪ من سابقه.

وبالنسبة لساعة Galaxy Watch 4 الذكية، أكد العملاق الكوري إطلاق الساعة الذكية باثنين من الأحجام هما 40 مم و 44 مم، بالإضافة إلى ذلك، تدعم الساعة الذكية مقاومة الماء 5ATM، وتأتي بمعايير مقاومة MIL-STD 810G، مع GPS، وطبقة حماية من زجاج Gorilla Glass DX Plus المتين.

ويبدو أن تصميم ساعة Watch4 يختلف عن تصميم سابقتها Watch3؛ حيث قامت ”سامسونغ“ باستبدال الإطار الدائري، كما تأتي الساعة الذكية بملامح تصميم Galaxy Watch2 Active، ويتميز أيضا تصميم الساعة الجانبي بانحناء وفقا لشكل المعصم.

كما تحتوي ساعة Galaxy Watch4 الذكية على اثنين من الأزرار المميزة بتصميم مستطيل في الجانب الأيمن، وتتميز حواف الساعة الذكية بحساسية اللمس، مثل Active2.

أخيرا، سيتم طرح سماعات Galaxy Buds2، جنبا إلى جنب مع ساعات Galaxy الذكية الجديدة وهاتفي Z Fold3 و Z Flip3 القابلين للطي.

وكشف العديد من التسريبات المصورة عن تصميم وألوان سماعة Galaxy Buds2 اللاسلكية المرتقبة، والتي ستأتي قريبا بنفس ملامح تصميم سماعة Galaxy Buds Pro، وخاصية إلغاء الضوضاء.