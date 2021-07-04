صور.. لوحة مفاتيح من القماش

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:24 مساءً - منذ 6 دقائق

تمكن فريق بحثي، من ابتكار لوحة مفاتيح لآلة بيانو من قماش التريكو، حيث تم حياكتها بالكامل باستخدام ماكينة خياطة، بهدف عرض قوة المنسوجات الذكية.

وذكر تقرير نشره موقع Digital Trends للأخبار التكنولوجية، أن معظم لوحات المفاتيح في العالم مصممة بحالة جامدة نوعًا ما، حيث يسعى الفريق البحثي المختص من مختبر ميديا في معهد ماساتشوستس الأمريكي للبحوث التكنولوجية ”MIT“ إلى إحداث نقلة نوعية في تصميم لوحة مفاتيح ”KnittedKeyboard II“، لطبيعتها غير المألوفة لكونها مصنوعة من التريكو.

وأوضح إيرماندي ويككسونو المؤلف الرئيسي للابتكار، أن صنع لوحة مفاتيح موسيقية باستخدام آلة حياكة، يسمح بتخصيص مظهرها وألوانها، وعدد المفاتيح ودرجات السلم الموسيقي، بالإضافة إلى خصائصها من ناحية اللمس والتمدد، والخصائص الكهربائية عن طريق برمجة نمط الحياكة حسابيًا وتغذية مختلف الخيوط وظيفيا.

وبين ويككسونو، أن لوحة المفاتيح المحبوكة إسفنجية ومرنة، وتتكامل مع مستشعرات النسيج السريعة الاستجابة للضغط والتمدد، وتسمح بعلاقة متكاملة بين الإيماءات الجسدية والصوت، حيث إنها قابلة للنقل وتُشعر مستخدمها بالراحة بين الأصابع“، مشيرا إلى أنها أكثر استدامة وأقل تكلفة من لوحات المفاتيح الشائعة الاستخدام؛ لأنها تهدر القليل من النفايات.



ويهدف مشروع الفريق البحثي إلى صنع لوحة مفاتيح قابلة للارتداء وقابلة للطي لعازف البيانو الأمريكي لايل ميس، والذي توفي العام الماضي، ليستخدمها في التأليف على الطريق.

وقال ويككسونو: ”أصبح المشروع أكبر من ذلك، وتعتبر تجربة لوحة مفاتيح موسيقية محبوكة، نوعا من التجارب اللافتة للنظر، ويمكن أن تسفر عن نتائج مثيرة للاهتمام، وتفتح طرقا جديدة لتشغيل النوتات والتأثيرات المنفصلة والتشكيلات“.

وأضاف ويككسونو، أنه يمكن استخدام تقنية لوحة المفاتيح المحبوكة في تطبيقات أخرى لإعادة اختراع منسوجات ذكية في صنع الملابس والسجاد والمفروشات، وذلك للتفاعل الجسدي في متابعة الأنشطة الرياضية والصحية.