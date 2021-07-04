تكنولوجيا: كوالكوم تستعد لتقسيم إنتاج سلسلة Snapdragon 895 بين سامسونج وTSMC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة كوالكوم في العمل على تطوير الجيل الجديد من سلسلة رقاقات Snapdragon 800 التي تنطلق بعنوان Snapdragon 895، وفي أحدث التقارير كُشِف عن خطط كوالكوم لتقسيم إنتاج الشرائح الجديدة بين سامسونج وTSMC.

جاءت تسريبات جديدة اليوم عبر Ice Universe لتؤكد على أن سامسونج ستتولى إنتاج شرائح Snapdragon 895 المميزة بدقة تصنيع 4 نانومتر، كما تعمل TSMC على إنتاج الترقية التي تعرف برقاقة Snapdragon 895 Plus والتي تنطلق في النصف الثاني من 2022.

وتنتقل كوالكوم إلى إنتاج سلسلة رقاقات Snapdragon 895 بدقة تصنيع 4 ناومتر بعد عام من إطلاق الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 7 و5 نانومتر.

من جانب أخر تستمر كوالكوم في إنتاج الرقاقات المميزة بدقة تصنيع 5 نانومتر هذا العام في سلسلة Snapdragon 800 و Snapdragon 700.

يذكر أن التقارير السابقة قد كشفت عن أن رقاقة Snapdragon 895 والتي تعرف في التسريبات بنموذج رقم “SM8450” تتضمن أنوية Kryo 760، وكرت شاشة Adreno 730، وأيضاً Spectra 680 ISP، كما تضم شريحة مودم Snapdragon X65 5G.

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