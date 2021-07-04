شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هذا ما فعله متهمو أحداث الكابيتول لحجب المعلومات من هواتفهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مراجعة لسجلات المحكمة أن حوالي 49 شخصًا متهمين بالمشاركة في أعمال شغب 6 يناير الماضى في مبنى الكابيتول الأمريكي، حاولوا محو الصور ومقاطع الفيديو والنصوص من هواتفهم وحساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

أخبرت السلطات وكالة الأسوشييتد برس أن الأشخاص ربما أدركوا أن العديد من الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأشخاص المشاركين في أعمال الشغب يمكن استخدامها كدليل ضدهم وفقا لما نقله موقع The verege.

واستشهدت وكالة أسوشييتد برس بالعديد من الحالات التي تناقض فيها على ما يبدو منشورات مثيري الشغب المتهمين على وسائل التواصل الاجتماعي ما أخبروه للسلطات بشأن تورطهم في الهجوم.

واقتحم المئات من أنصار الرئيس الأمريكى السابق ترامب مبنى الكابيتول في 6 يناير بينما كان أعضاء الكونجرس يستعدون للتصديق على نتائج الانتخابات الرئاسية، وقال المدعي العام ميريك جارلاند الشهر الماضي إنه تم اعتقال أكثر من 500 شخص لصلتهم بأعمال الشغب.

وفي الأيام التي أعقبت الهجوم، طلب السناتور مارك وارنر (ديمقراطي من فيرجينيا) من شركات المحمول ومنصات التواصل الاجتماعي الحفاظ على "المحتوى والبيانات الوصفية المرتبطة به" التي قد تكون مرتبطة بالهجوم.

ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم السبت الماضى، أن وزارة العدل بدأت في اعتقال الأشخاص الذين هاجموا المراسلين الذين وثقوا أعمال الشغب، وألحقوا أضرارًا بمعداتهم، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الناس سيتهمون بارتكاب أعمال عنف أو تدمير الممتلكات على أساس مبنى الكابيتول.