شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه أداة Grow My Store من جوجل؟ وفيما تساعدك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة جوجل عن أداةGrow My Store، والتى تهدف لمساعدة بائعي التجزئة والأنشطة التجارية المحلية في تحسين تجربة التسوّق على مواقعها الإلكترونية، وجذب المزيد من العملاء، وتعزيز تجربتهم الإلكترونية، فضلا عن تشجيعهم على إجراء المزيد من عمليات الشراء.

وبحسب جوجل، سيحتاج بائعي التجزئة إدخال عنوان URL الخاص بالموقع الإلكتروني لنشاطهم التجاري للحصول على تقرير تقييمي مخصّص والاطّلاع على المعايير المتّبعة في مجال عملهم وأهم المؤشرات المتعلّقة بحركة الزيارات لمواقعهم، مصحوبة نصائح لتحسين نتائج التقييم واقتراحات مخصّصة حسب السوق تستند إلى إحصاءات محلية مستخلصة من أبحاث داخلية واستطلاعات رأي خارجية.

وكشفت دراسة تم إجراءها إلى أن 85% من المتسوّقين على الإنترنت وتحديدًا في مجالات الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، مستلزمات المنازل والحدائق، الملابس، المواد الغذائية والبقالة، ومواد التجميل، يستخدمون هواتفهم للبحث عن معلومات حول المنتجات التي يفكّرون في شرائها.

وبينت الدراسة وجود تطور كبير في توقعات العملاء أثناء استخدامهم المواقع الإلكترونية، حيث أكّد 66% من المتسوّقين على الإنترنت والمشاركين في الدراسة أنّهم سبق وغادروا موقعًا إلكترونيًا لأن سرعة تحميله كانت بطيئة جدًا، بينما أشار 81% منهم إلى أن متابعة التصفح من حيث توقفوا على موقع إلكتروني هي ميزة يفضلها الكثرين.