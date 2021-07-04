تكنولوجيا: هواوي تستعد للإعلان عن سوارة Band 6 Pro مع شاشة ذكية هذا الشهر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة هواوي للإعلان عن سوارة Band 6 Pro الذكية مع شاشة ذكية للأطفال من بين منتجات أخرى هذا الشهر.

كشفت أحدث التسريبات التي نشرت على Weibo عن خطط هواوي لعقد حدث خلال هذا الشهر للإعلان عن Watch 4X Pro للأطفال، وسوارة Band 6 Pro.

ولقد قدمت هواوي سوارة Band 6 الذكية للأسواق منذ ثلاثة أشهر، واليوم تستعد لإطلاق الترقية الجديدة Band 6 Pro، بينما جاء الإصدار السابق من ساعة Watch 4X المخصصة للأطفال خلال شهر يوليو، وتأتي الترقية الجديدة قريباً بعنوان Watch 4X Pro.

كما تستعد هواوي لإطلاق شاشة ذكية تستهدف الأطفال على غرار شاشة Echo Show 5 التي قدمت من أمازون خلال شهر مايو، كما تقدم هواوي خلال الحدث إصدار Pro من سلسلة أجهزة تلفاز S الذكية، أيضاً تقدم Smart Screen X بحجم جديد.

أيضاً من المتوقع أن تكشف هواوي عن منتجات أخرى خلال الحدث المقرر عقده هذا الشهر، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل أكثر دقة حول الأجهزة المرتقبة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل في الإعلان الرسمي لاحقاً هذا الشهر.

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