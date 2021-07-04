واتسآب يبدأ في اختبار تقنية جديدة للحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بك

الشارقة - اميمة ياسر -

بدأ تطبيق المحادثة الشهير "واتسآب" في اختبار تقنية جديدة، بهدف الحفاظ على باقة الإنترنت الخاصة بالمستخدمين.

وتحمل الميزة الجديدة إسم "Video Upload Quality" (جودة تحميل الفيديو)، والتي تتيح للمستخدمين مشاركة مقاطع الفيديو بجودة عالية، وهي قيد التطوير حاليا.

ووفقاً لموقع "وابيتاإنفو"، ستكون الميزة متاحة للمستخدمين في التحديث المستقبلي، وتم طرحها حاليا كجزء من نسخة الإصدار التجريبي "لواتسآب" رقم 2.21.14.6.

وسيتمكن مستخدمي "واتسآب" من اختيار جودة تحميل الفيديو عن طريق 3 خيارات، الأولى هي "Auto" (تلقائي)، الموصى بها من جانب التطبيق، وتقدم أفضل جودة وتوفر استهلاك لباقة الإنترنت.

وفي حالة اختيار "Auto"، سيكتشف تطبيق "واتسآب" أفضل خوارزمية ضغط للفيديو المرغوب في تحسين جودة صورته.

والخيار الثاني الذي يوفره التطبيق هو "Best Quality"، والذي يمكن "واتسآب" من إرسال الفيديو ومشاركته باستخدام أفضل جودة متاحة.

والخيار الثالث وهو "Data Saver" (موفر البيانات)، فيجب تفعيله في إعدادات "أندرويد" ويسمح بتطبيق "واتسآب" بضغط مقاطع الفيديو قبل إرسالها.

يأتي هذا بعدما أعلن تطبيق "واتسآب" مؤخرا عن اختباره ميزة خصوصية جديدة، تتيح لمستخدميه إرسال وسائط لديها القدرة على الاختفاء بمجرد رؤية المتلقي للرسالة.