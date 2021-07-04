شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما يفعله رئيس شركة جوجل "ساندر بيتشاي" ليظل فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المؤكد أن الرئيس التنفيذي لشركة "ألفابت" ساندر بيتشاى ليس لديه وظيفة سهلة، وذلك نظرًا لأن إدارة واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم وضمان نموها المستمر جنبًا إلى جنب مع الاهتمام بمصالح الملايين من العملاء والمستخدمين لخدمات ومنتجات جوجل، فإن ذلك يعد مسئولية كبيرة، وقد شارك بيتشاي المولود في الهند مؤخرًا السؤال الوحيد الذي قال إنه يساعده على "تذكر دوره".

وفي مقابلة مع Justin Bariso، شارك بيتشاي سؤالًا واحدًا يسأله لنفسه غالبا، حيث يقال إن بيتشاي تعلم السؤال منذ سنوات من معلمه ومدرب كرة القدم السابق بجامعة كولومبيا الذي تحول إلى مدرب الأعمال "بيل كامبل"، وفقًا للتقرير، اعتاد كامبل أن يسأله سؤالًا واحدًا في كل مرة التقيا فيها: "هل قطعت العلاقات؟ ما هي الروابط التي قطعتها هذا الأسبوع؟"، وذلك في إشارة إلى مدى قدرته على دفع الأمور إلى الأمام في سياق الأعمال، ما الصعوبة؟ هل كسر عندما كان زملاؤه في مأزق بسبب نقطة ما.

وعندما سئل عن الأشياء التي يفعلها للوصول إلى نتيجة في الاجتماعات، قال إنه يحاول جلب الناس وإشراكهم في المحادثة بحيث يشارك الجميع، وإذا لم تكن الاجتماعات افتراضية، فهو في الواقع يدور حول الطاولة، واحدًا تلو الآخر، ويطلب من الناس تحديد موقفهم بوضوح، للتأكد من أن آراء ووجهات نظر ومواقف الانطوائيين يتم عرضها في الاجتماع.