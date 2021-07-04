شاومي تكشف عن تلفاز جديد بمواصفات متطورة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

كشفت شركة شاومي الصينية عن تلفاز Mi TV 6 Extreme Edition الجديد بوظائف متطورة.

وأوضحت شاومي الصينية أن التلفاز الجديد يعمل بدقة وضوح 4K وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز مع نظام صوتي بقدرة 100 واط وكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجابيكسل قابلة للإخراج.

وأضافت شاومي أن التلفاز Mi TV 6 Extreme Edition الجديد يتوافر بشاشة قياس 55 و65 و75 بوصة، كما يمكن إعتام الإضاءة الخلفية في 100 أو 224 أو 255 منطقة حسب الموديل.

وتروج الشركة الصينية لأجهزة التلفاز الجديدة من خلال دعم تقنية MEMC لعرض الحركة بسلاسة على الشاشة مع تغطية نطاق الألوان DCI-P3 بدقة 97% وتبلغ درجة السطوع القصوى 1200 نيت.

ويدعم تلفاز شاومي الجديد تقنية دولبي Vision HDR ويشتمل على ذاكرة وصول عشوائي 4 جيجابايت وذاكرة فلاش داخلية 64 جيجابايت لتثبيت التطبيقات، ويعتبر النظام الصوتي بقدرة 100 واط من أهم الوظائف الجديدة بتلفاز شاومي، كما يمكن استعمال كاميرا الفيديو المزدوجة بدقة 48 ميجابيكسل لإجراء محادثات الفيديو، وتعمل وظيفة الذكاء الاصطناعي على ضمان بقاء المستخدم في مقطع الصورة باستمرار.