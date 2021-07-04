إطلاق نسخة تجريبية من نظام التشغيل الجديد iOS 15 لهواتف آيفون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 04:09 مساءً - أعلنت شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأمريكية “أبل”، عن إطلاق النسخة التجريبية العامة من الإصدار الجديد لنظام التشغيل آي.أو.إس 15.

ويمكن لمستخدمي الهواتف الذكية آيفون تنزيل هذه النسخة واستخدامها دون الانتظار لصدور النسخة النهائية في الخريف المقبل.

وأشار موقع سي نت دوت كوم إلى أن النسخة التجريبية وكما هو المعتاد في النسخة التجريبية لأي تطبيق تحتوي آي.أو.إس 15 على مجموعة من الثغرات والعيوب التي أعلنتها شركة أبل كملاحظات جانبية أثناء إطلاق النسخة، في حين يمكن أن تظهر المزيد من الثغرات خلال الاستخدام.

وأشار الموقع إلى أنه لا ينصح بتنزيل النسخة التجريبية من أي تطبيق أو نظام تشغيل على الهاتف الأساسي لأي مستخدم بسبب وجود ثغرات عديدة فيها سواء سبق اكتشافها أو لم تكتشف بعد، وإذا أراد المستخدم تنزيل هذه النسخة التجريبية يفضل أن يكون ذلك على جهاز هاتف ثان يستخدمه للتجربة فقط.

في الوقت نفسه فإن أي مستخدم يقوم بتنزيل وتشغيل النسخة الجديدة من نظام التشغيل آي.أو.إس ثم يكتشف أنه غير مرتاح للتعامل معها، أو أنها تستهلك البطارية بسرعة أكبر، يمكنه إعادة ضبط الجهاز ليعمل بالنسخة الحالية من نظام التشغيل آي.أو.إس 14.

وكشفت أبل عن العديد من التحديثات الاستثنائية التي أجرتها على هواتف آيفون وأجهزة آيباد اللوحية، تعمل عبر نظام التشغيل iOS 15 وiPadOS 15 الجديد.

ومن التحديثات التي أضافها النظام الجديد خاصية Auto Translate ، التي يمكن من خلالها تحديد نص Text، وترجمته في مكانه دون الحاجة لأي تطبيق آخر

وأيضا، تغيرت طريقة الـ Multitasking وأصبحت في استخدامها أكثر سهولة، بإتاحة استخدام أكثر من تطبيق في الوقت نفسه.

تحديثات FaceTime

هو من أبرز مميزات نظام التشغيل iOS 15 وiPadOS 15 الجديد، ويشتمل iOS 15 على عدد قليل من الميزات الجديدة لـ FaceTime، بما في ذلك الميزات الجديدة لمساعدته على التنافس مع خدمات مثل Zoom.

وشملت هذه الميزات الجديدة، دعم الصوت المكاني، وعرض الشبكة لمقاطع الفيديو، والوضع الرأسي لمقاطع الفيديو، وروابط FaceTime.

بالإضافة للانضمام إلى مكالمات FaceTime من الويب عبر نظامي Android و Windows، ومعها ميزة SharePlay لمشاركة المحتوى أثناء FaceTime، بما في ذلك الشاشة والموسيقى والمزيد.

خاصية Live Text

الذكاء الاصطناعي لقراءة النصوص على الصور، جاءت ضمن أبرز ما أعلنت عنه أبل من تحديثات تحت مظلة أنظمتها الجديدة، تدشين خاصية باسم Live Text، تعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنها قراءة الجمل المكتوبة داخل الصور.

خاصية Apple’s Wallet

تحويل الهاتف لدليل هوية بالمطارات، وذلك عبر تحديثات أبل الجديدة، ومنها خاصية باسم Apple’s Wallet بمعنى حافظة او محفظة أبل، التي ستسمع لمستخدمي هاتف آيفون تحويل هوياتهم لصيغة إلكترونية معترف بها في المطارات الرسمية بمعرفة الحكومة الأمريكية.

iPadOS 15

من أبرز ما قدمه هذا النظام الجديد من تحديثات، أن أصبحت أدوات Widgets متاحة الآن على الشاشة الرئيسية لجهاز iPad لأول مرة، بالإضافة لـ مكتبة التطبيقات App Library من iOS 14 على iPhone متاحة الآن على iPad.

كما يمكن إخفاء الشاشات الرئيسية على iPad تمامًا كما هو الحال في iOS 14 لأجهزة iPad، و يتيح iPadOS 15 رؤية شاشتك الرئيسية من داخل التطبيقات عن طريق تحريكها بعيدًا.

وأيضا ميزة Quick Note هي ميزة iPad على مستوى النظام تتيح إنشاء ملاحظة من أي تطبيق بسرعة من خلال السحب من خلال التمرير لأعلى من أسفل يمين الشاشة باستخدام قلم الشاشة.

تعزيز خصوصية Apple Mail

كما أعلنت أبل ضمن مؤتمرها تعزيز لخصوصية وإجراءات الأمن ببريدها الإلكتروني، وتعزيز قدرات Safari الأمنية بإخفاء تقنية IPs، مع توفير خانة جديدة ضمن خانة الإعدادات باسم App Privacy Report.

“سيري” بدون إنترنت

مما أتاحته أبل أخيرا وأعلنت عنه ضمن مؤتمرها، قابلية تشغيل متحدث سيري الذكي دون استخدام الإنترنت.

بيانات الصحة

عبر نظام أبل الجديد سيتمكن أفراد الأسرة تتبع المؤشرات الحيوية لبعضهم البعض، ومشاركتها لبعضهم البعض، وإرسالها للجهات الطبية المختصة في حالة لزم الأمر.

تحديث 8 WatchOS

شملت التحديثات، ساعة أبل، التي حصلت على خاصية لقياس الـ Respiratory rate معدل التنفس، مع تدعيم قدرتها على وضع الصور بطريقة portraits خلفيه للساعة مع قابلية حركتها، بالإضافة لإمكانية ارسال صور و Gifs من الساعة.

تحديث macOS Monterey

وشكل ذلك اعادة تصميم سفاري ودعم الـ Tab Groups ، ومنح المستخدمين لأجهز حاسوب أبل، القدرة على استخدام الفأرة تستخدم ولوحة المفاتيح لكل اجهزة ماك وأيباد مع دعم للـ Drag And Drop ما بينهم، بالإضافة لتوفير قدرة استخدام شاشه جهاز ماك ليعرض عليها محتويات من أيفون.