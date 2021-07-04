تكنولوجيا: شاومي تستمر في إختبار تقنية الشحن بقدرة 200W إستعداداً لإطلاقها رسمياً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني شاومي عن تقنية الشحن السريع المميزة بقدرة 200W خلال الفترة الماضية، واليوم تؤكد أحدث التقارير على أن شاومي تستمر في إجراء الإختبارات على التقنية إستعداداً لإطلاقها بشكل رسمي للأسواق.

كُشِف عن تقنية الشحن السريع بقدرة 200W خلال حدث Mi 11 الذي عقد خلال شهر مايو الماضي، حيث أكدت شاومي على قدرة التقنية الجديدة على شحن الهواتف الذكية من صفر إلى 100% خلال 15 دقيقة فقط، ولقد إستعرضت العملاق الصيني التقنية على هاتف Mi 11 Pro.

ولقد انطلقت تقنية الشحن الجديدة من شاومي بعنوان “Xiaomi HyperCharge”، حيث إستخدمت شاومي في عرضها التجريبي هاتف Mi 11 Pro بقدرة بطارية 4000 mAh كبديل لقدرة 5000 mAh، ولقد كشفت الإختبارات على أن البطارية فقدت 20% من سعتها بعد 800 دورة شحن.

ورغم أن هذه النتائج لا تعد الأفضل، إلا أنها تقدم تحسينات عن المعايير المحددة في الصين والتي تتطلب نسبة 60% من قدرة البطارية بعد 400 دورة شحن.

ولقد كشفت أحدث التقارير على أن هذه التقنية ساهمت في تطويرها شركة “NuVolta Technologies” التي تعرف بتطوير تقنية الشحن والسيليكون، كما أوضح التقرير أن هذه الشركة قدمت مؤخراً الجيل الثاني من شريحة الشحن السريع التي تدعم تقنية شاومي “Xiaomi HyperCharge”.

وتعد شريحة “NuVolta NU2205” الأسرع في تقنية الشحن حتى الآن، حيث يمكن أن تصل إلى قدرة 100W، كما تدعم المعمارية الثنائية لخلايا البطارية 4:2 في تقنية الشحن السريع، وهي المعمارية التي يمكن أن تدعم قدرة شحن سريع بإحمالي 200W.

يذكر أن إطلاق هذه الشريحة يؤكد على أن شاومي مستمرة في خططها لإطلاق تقنية الشحن السريع بقدرة 200W في وقت أقرب من التوقعات السابقة.

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