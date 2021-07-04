شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تخفى الردود على تغريداتك؟..إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح تويتر العام الماضى أداة "الإشراف على الردود عالميًا ، مما منح المستخدمين "مزيدًا من التحكم فى المحادثات مع القدرة على إخفاء الردود على التغريدات ولكنها تسمح أيضًا للآخرين بمشاهدة الردود المخفية والتفاعل معها من خلال النقر على الأيقونة الرمادية التى ستظهر فى التغريدة لتوضيح أن بعض التغريدات قد تم إخفاؤها عن العرض الرئيسي، قد تفكر فى استخدام هذه الميزة إذا كانت تغريدتك تحتوى على ردود مثيرة للجدل أو فى غير محلها وفقا لما نقله موقع TheNextWeb.

إذن كيف يمكنك إخفاء التغريدات خلال مشاركتك؟

الميزة متاحة الآن لكل مستخدم تويتر باستخدام iOS أو اندرويد أو Twitter Lite أو موقع تويتر الرئيسي.

لذلك لنفترض أنك نشرت تغريدة ولاحظت بعض الردود التى تكون مثيرى للجدل أو غير ذات صلة، يمكنك إخفاؤها بالنقر فوق سهم القائمة المنسدلة فى التغريدة، ثم تحديد "إخفاء الرد"، ثم تأكيد الاختيار فى القائمة المنبثقة عن طريق النقر على "إخفاء الرد".

ويمنحك تويتر أيضًا خيار إظهار الردود إذا غيرت رأيك، وللقيام بذلك حدد التغريدة التى أخفيتها سابقًا، ثم انقر فوق سهم القائمة المنسدلة، ثم حدد "إظهار الرد".

وبمجرد إخفاء إحدى التغريدات، سيعرض سلسلة التغريدات الأصلية رمزًا رماديًا صغيرًا باتجاه الجانب الأيسر من التغريدة، وبمجرد النقر فوقها، ستظهر قائمة بالتغريدات التى قرر مكبر الصوت الأصلى إزالتها.

وعلى مدار العام الماضى كان موقع تويتر يبحث عن سبب اختيار المستخدمين لإخفاء الردود ووجد أن الأشخاص يستخدمون هذه الميزة فى الغالب لإزالة التغريدات التى كانت إما غير ذات صلة أو خارج الموضوع أو مزعجة، خارج الضوضاء "، ووجد عملاق التكنولوجيا أن 85 بالمائة من الأشخاص الذين اختبروا الميزة يمتنعون عادة عن حظر أو كتم صوت الأشخاص.

عندما تم نشر هذه الميزة لأول مرة فى وقت سابق من العام الماضى، لاحظ العديد من المستخدمين الآثار الضارة المحتملة التى قد تحدث على انتشار المعلومات المضللة، مضيفين أن هذه الميزة قد تسمح بإنشاء تحيز فى سلسلة تغريدات، ردًا على ذلك، أوضح موقع تويتر فى رسالته أنه حتى الآن، لم تخفِ الشخصيات العامة مثل السياسيين والصحفيين الردود "كثيرًا".

وعلى الرغم من أن تويتر يواصل التأكيد على أن هذه الميزة تمنح المستخدم التحكم مرة أخرى، إلا أنه فى الوقت نفسه يزيل الضغط عن تويتر للتحكم فى ما يقال على نظامه الأساسي، يبدو أنه فوز سهل ورخيص بالنسبة لتويتر، عندما يلزم القيام بالمزيد داخليًا لتعديل ما يظهر على المنصة.