تكنولوجيا: إعلان تشويقي من Realme لهاتفها الأول من علامة Dizo التجارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme للكشف عن إصدارها الأول من الهواتف المميزة بعلامة Dizo التجارية، ولقد نشرت الشركة إعلان تشويقي يكشف عن الملامح الأولى للهاتف الذي يأتي بكاميرة خلفية بتصميم دائري.

كانت شركة Realme قد كشفت مؤخراً عن اثنان من السماعات من علامة Dizo التجارية، ومن جديد تستعد الشركة لإطلاق جهاز جديد للعلامة التجارية الجديدة.

من جانب أخر لم تكشف Realme عن تفاصيل إصدارها القادم من الهواتف، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الإصدار هو Dizo Star 500 الذي رصد في قاعدة بيانات FCC خلال شهر مايو، حيث ظهرت علامة Dizo التجارية على الجهة الخلفية من الهاتف.

وتشير بعض التوقعات إلى أن Realme أضافت بعض التعديلات على تصميم الهاتف لاحقاً، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بدعم اثنان من شرائح SIM، مع دعم الإتصال بشبكات 2G فقط، كما يأتي بفتحة لبطاقة microSD، وبطارية بقدرة 1830 mAh.

كما رصد إصدار أخر بعنوان Star 300 والذي يتميز بسعة أكبر للبطارية 2500 mAh، ويدعم اثنان من شرائح SIM، كما يضم فتحة لبطاقة microSD للتخزين الخارجي، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول هواتف Dizo خلال الفترة القادمة.

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