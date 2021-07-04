تكنولوجيا: Vivo تخطط للكشف عن هاتف NEX Fold هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط شركة Vivo لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي NEX Fold في 2021.

كشفت التسريبات السابقة عن تسجيل شركة Vivo حقوق الملكية الفكرية لعلامات NEX التجارية لعدد من أجهزة الشركة القادمة، ولقد أكد تقرير نشر مؤخراً على خطط الشركة لإطلاق إصدارها الأول من الهواتف القابلة للطي هذا العام.

ولقد أوضحت صفحة Ice Universe في تغريدة نشرت مؤخراً أن إصدار Vivo القادم لن يكون هاتف NEX 5، على أن تقدم الشركة هاتف NEX Fold.

من جانب أخر كشف Ross Young عن تفاصيل أكثر حول خطط Vivo، حيث أكد على هاتف NEX Fold سيتميز بأكبر إطارات في هذه الفئة من الهواتف القابلة للطي، كما تأتي الشاشة الداخلية بحجم أكبر من Mi MIX Fold و Mate X2.

كما أشار إلى أن الهاتف سيطلق رسمياً خلال شهر يناير، أي على عكس الموعد المتوقع لصفحة Ice Universe، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن NEX Fold سيعلن عنه رسمياً هذا العام، بينما ينطلق للأسواق في يناير من العام المقبل.

أيضاً تشير توقعات أخرى إلى أن الهاتف سيقدم للسوق الصيني هذا العام، بينما ينطلق للأسواق العالمية خلال معرض CES 2022.

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