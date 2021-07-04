شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: موظفو أبل غير راضين عن سياسة العمل المختلطة "3 أيام في الأسبوع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع داخلي شمل 1749 موظفًا في أبل، ظهر أن 90% منهم غير راضين عن سياسة العمل الهجين الجديدة من أبل والتي من المقرر أن تبدأ من سبتمبر، حيث تفرض سياسة العمل الجديدة على الموظفين الحضور فعليًا في المكتب ثلاثة أيام في الأسبوع، لكن يرغب معظم الموظفين في العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى، وفقًا لتقرير صادر عن The Verge.

و"قال ما يقرب من 90% من المستجيبين (في الاستطلاع) إنهم" يتفقون بشدة "مع العبارة" خيارات العمل المرنة للموقع هي قضية مهمة جدًا بالنسبة لي "، وعرّف الموظفون "المرونة في الموقع" على أنها خيار العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى، وفقًا لتقرير The Verge.

ولعل ما قد يثير قلق شركة أبل هو أنه إذا أُجبر الموظفون على القدوم إلى المكتب أو لم يُسمح لهم بالعمل من المنزل وقتما يريدون، فقد يستقيل بعض الموظفين، ولم يتم "اعتماد" هذا الاستطلاع الداخلي من قبل المديرين التنفيذيين لشركة أبل وكان استطلاعًا صغيرًا تم إرساله عبر Slack للحديث عن السياسة الهجينة الجديدة للشركة.

وفي حين أن 1749 موظفًا قد يبدو رقمًا كبيرًا، إلا أنها في الواقع نسبة صغيرة جدًا عند النظر إلى القوة العاملة في أبل التي تزيد عن 100 ألف، ووفقًا لتقرير The Verge: ردًا على البيان "أشعر بالقلق من أن يضطر بعض زملائي لمغادرة أبل بسبب عدم وجود خيارات العمل المرنة في الموقع"، قال 58.5٪ إنهم "موافقون بشدة"، حيث أجاب على السؤال 1743 شخصا، بينما حوالي 36.7٪ "قلقون من أنهم سيضطرون إلى الاستقالة بسبب الافتقار إلى المرونة".

وتم إرسال نتائج الاستطلاع إلى Tim Cook الرئيس التنفيذي لشركة أبل وDeirdre O’Brien، نائب الرئيس الأول للبيع بالتجزئة والأفراد، حيث تحدث كوك، في مذكرة كتبها للموظفين في يونيو، عن خطط الشركة للعودة إلى الوضع "الطبيعي"، وقال إنه سيُطلب من معظم الموظفين الحضور إلى المكتب لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع - أيام الاثنين والثلاثاء والخميس، وقال: "لقد ضيَّق الاتصال عبر الفيديو المسافة بيننا بالتأكيد، لكن هناك أشياء لا يمكن تكرارها ببساطة".

وذكرت المذكرة أيضًا أن أبل ستمنح الموظفين فرصة للعمل من المنزل أو عن بُعد أيام الأربعاء والجمعة إذا رغبوا في ذلك، ومع ذلك، سيُطلب من بعض الفرق العمل من المكتب لمدة 4-5 أيام في الأسبوع.