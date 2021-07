فيسبوك تختبر ميزة المواضيع مع الشخصيات العامة

دبي - يزن راشد - قد تأتي المواضيع إلى منصة فيسبوك قريبًا، حيث تختبر المنصة ميزة جديدة تمنح الشخصيات العامة القدرة على إنشاء مشاركة جديدة مرتبطة بمنشور سابق حول موضوع ذي صلة.

وتعمل هذه الميزة على ربط المنشورات ببعضها بعضًا بشكل مرئي أكثر بحيث يمكن للمعجبين متابعة التحديثات بسهولة بمرور الوقت.

وعندما تظهر المشاركة الجديدة في خلاصة أخبار المتابعين، فإنه يتم عرضها على أنها متصلة بالمشاركات الأخرى في الموضوع.

واكتشف مستشار وسائل التواصل الاجتماعي مات نافارا لأول مرة هذه الميزة أثناء العمل، و Here’s a few more screenshots of Facebook’s NEW threaded posts feature



Facebook says it’s currently testing the feature with a small number of Pages for Public Figures pic.twitter.com/6FktgqWMTd — Matt Navarra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@MattNavarra) July 2, 2021 عدة لقطات شاشة لكيفية ظهورها.

اقرأ أيضًا: جوجل تضيف ميزتين إلى محرك بحثها

وأكدت فيسبوك أنها تختبر الميزة مع مجموعة صغيرة من الشخصيات العامة في الوقت الحالي.

الشخصية العامة هي نوع محدد من فئات صفحات فيسبوك التي تستهدف الأفراد البارزين أو أي شخص آخر يريد إنشاء حضور عام أكثر عبر فيسبوك.

وأوضحت المنصة أن هذه المشاركات المترابطة يكون لها زر “عرض مشاركة الموضوع”، الذي يتيح للمتابعين التنقل بسهولة لمشاهدة جميع المشاركات في الموضوع.

وعندما تضغط على الزر، يظهر لك حيث يمكنك رؤية جميع المشاركات المترابطة مرتبطة ببعضها بعضًا في مكان واحد.

ولم تؤكد المنصة ما إذا كان الاختبار يتم طرحه على نطاق أوسع لشخصيات عامة أخرى أو متى يتم توسيعه لاحقًا ليشمل فئات الصفحات الأخرى، مثل الشركات أو المجموعات.

اقرأ أيضًا: فيسبوك يحفظ كلمات البحث في سجل نشاطات المستخدم

فيسبوك تختبر ميزة المواضيع

تعد المواضيع مفيدة عبر مواقع مثل تويتر، حيث يجعل الحد الأقصى لعدد الأحرف من الصعب إجراء محادثات أكثر دقة. ولكن يمكن أن تصل المشاركة عبر فيسبوك إلى 63206 حرفًا (أو نحو 225 تغريدة).

اقرأ أيضًا: فيسبوك أصبحت شركة بقيمة تريليون دولار

وبدلاً من المنشورات الطويلة، يمكن استخدام مواضيع فيسبوك للتعليق المباشر على حدث مثل عرض الجوائز.

كما يمكن للمستخدمين نشر تحديثات عبر مشاركاتهم الحالية في المواضيع بدلاً من تحديث النسخة الأصلية وكتابة تم التعديل للإضافة.

اقرأ أيضًا: فيسبوك تطلق ميزة “النشاط خارج فيسبوك” لجميع المستخدمين

وبالنظر إلى أن المنصة تختبر هذه الميزة مع الشخصيات العامة، فربما يكون استخدامها المقصود هو جعل مشاركة الأخبار أكثر بساطة.

وتعاني المنصة من مشكلات المعلومات المضللة. ولذلك يمكن أن توفر المواضيع سياقًا مفيدًا بالنسبة للصحفيين أو المسؤولين الحكوميين الذين يشاركون المعلومات حول تطوير الأحداث الإخبارية.

ويأتي هذا الاختبار بعد أن أعلنت الشركة عن نشرتها الإخبارية Bulletin في وقت سابق من هذا الأسبوع.

اقرأ أيضًا: فيسبوك توضح قوانينها الخاصة بحظر محتوى العنف والجنس على شبكتها