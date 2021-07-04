أفضل الطرق لتحسين خصوصيتك في آيفون

دبي - يزن راشد - تبذل شركة آبل الكثير من الجهود لتحسين ميزات الخصوصية وتطويرها في هاتف آيفون، مثل مطالبة مطوري التطبيقات بتوضيح البيانات التي يتتبعونها وكيفية استخدامهم لتلك البيانات في متجر التطبيقات، والسماح لك بإلغاء الاشتراك في تتبع الإعلانات.

وتوفر هذه التحسينات راحة البال لمستخدمي آيفون، ولكن هناك الكثير الذي يمكنك القيام به للحفاظ على أمان بياناتك.

وفيما يلي بعض أفضل الطرق التي يمكنك من خلالها زيادة خصوصية آيفون لحماية بياناتك ومعلوماتك.

إخفاء معاينات الإشعارات في آيفون

عندما تنبثق معاينات الإشعارات عبر آيفون، فإن هناك فرصة أن يتمكن أحد الأشخاص من حولك من رؤيتها أيضًا. وقد يشكل هذا خطورة كبيرة على خصوصيتك خاصة إذا الإشعار يحتوي على معلومات حساسة وشخصية.

ولكن يمكن أن يوفر لك إيقاف تشغيل معاينات الإشعارات بعض الخصوصية التي ترغب فيها، ولتفعيل الميزة اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في آيفون.

اضغط على خيار الإشعارات.

حدد خيار إظهار المعاينات.

في الشاشة التالية، يمكنك اختيار إظهار الإشعار عند إلغاء قفل الشاشة فقط أو إخفائها بشكل نهائي.

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إيقاف التطبيقات من تتبعك

تتبعك التطبيقات عادةً بشكل تلقائي وتحاول اكتشاف ما يعجبك وما لا يعجبك لتقديم إعلانات أكثر استهدافًا لك.

وتسمح لك آبل الآن بإلغاء الاشتراك في تتبع الإعلانات التي تقوم بها التطبيقات من خلال الميزة الجديدة.

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إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة

سواء قمت بتخصيص الإعلانات في آيفون أم لا، تعرض لك آبل نفس القدر من الإعلانات، لذلك يفضل البعض تمكين الإعلانات المخصصة. وذلك بسبب أن ما يرونه من إعلانات قد يكون أكثر أهمية بالنسبة لهم.

ومع ذلك، لا يحب البعض ظهور الإعلانات. ويمكنك إيقاف تشغيل الإعلانات المخصصة من خلال اتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في آيفون.

قم بالتمرير للأسفل من ثم حدد خيار الخصوصية.

اضغط على خيار إعلانات آبل في أسفل الشاشة.

لمعرفة المعلومات التي يتم جمعها واستخدامها اضغط على روابط URL التي تظهر لك.

قم بإيقاف تشغيل الزر الذي بجوار خيار الإعلانات المخصصة.

إيقاف تشغيل خدمات الموقع

تقدم خدمات الموقع ضمن آيفون بيانات مفيدة. ولكن إذا كانت الخصوصية هي هدفك فيجب عدم تفعيلها أو تركها قيد التشغيل طوال الوقت.

ويمكنك إيقاف تشغيل الميزة وإعادة تشغيلها متى ما أردت، كما يمكنك أيضًا اختيار التطبيقات التي تسمح لها بالوصول إلى موقعك. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

افتح تطبيق الإعدادات في آيفون.

اضغط على خيار الخصوصية.

حدد خيار خدمات الموقع.

قم بإلغاء تشغيل الزر الذي بجوار خيار خدمات الموقع.

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حذف الرسائل النصية تلقائيًا

يستهلك الاحتفاظ بالرسائل النصية مساحة تخزينية إضافية ويساهم في تعريض خصوصيتك للخطر إذا وصل إليها شخص غير مصرح له.

ومن أجل ذلك يمكنك تفعيل ميزة حذف الرسائل تلقائيًا بعد 30 يومًا أو سنة أو الاحتفاظ بها للأبد في آيفون. وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية: