شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رائدا فضاء صينيان يخرجان لأول مرة منذ 13 عاما إلى الفضاء المفتوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر رائدا الفضاء الصينيان ليو بومينغ وتانغ هونغبو، وحدة "تيانخه" في المحطة المدارية الصينية "تيانجونج" التي يتم تشييدها، وخرجا إلى الفضاء المفتوح لتنفيذ بعض المهمات، وكان انتقل رواد الفضاء ني هاي شنج، وليو بومينج، وتانج هونج بو، من مركبة الفضاء "شنتشو 12" إلى الوحدة "تيانخه" في المحطة المدارية الصينية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، كانت هذه أول مهمة في مجال الخروج إلى الفضاء المفتوح لطاقم "شنتشو 12"، وكذلك أول نشاط خارج المركبة لرواد الفضاء الصينيين منذ 13 عاما.

المرة الأخيرة التي خرج فيها رواد فضاء صينيون، إلى الفضاء الخارجي المفتوح، كانت في عام 2008، ونفذها طاقم المركبة الفضائية "شنتشو -7".

وبدأت عملية بناء المحطة المدارية الصينية متعددة الوحدات"تيانجونج" في 29 أبريل من هذا العام، عندما تم إطلاق وحدة"تيانخه" الرئيسية بنجاح إلى المدار، من المتوقع أن تكتمل المحطة بحلول عام 2022 ولتحقيق ذلك يجب القيام بشكل إجمالي بـ 12 مهمة.