تكنولوجيا: سويتش العلامة التجارية الإقليمية لنمط الحياة تقدم ابتكار تكنولوجيا لاسلكي حقيقي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تجربة سمع لم تعيشها مسبقًا، تقدم لك سماعات سويتش تجربة سماعية خالية من الضوضاء تمامًا، وتحافظ على سلامة وضع السمع للمستخدمين.

أعلنت شركة سويتش، العلامة التجارية الرائدة في مجال أسلوب الحياة والتكنولوجيا في الشرق الأوسط، عن سماعات الأذن اللاسلكية الهادئة تروبودز، الرائد الجديد من مجموعة تروبودز الشهيرة.

سماعات الأذن الجديدة تجمع بين الجودة العالية والمميزات الراقية، حيث تستطيع توصيلها بكل سهولة بالهواتف الذكية عن طريق البلوتوث. تستطيع شحن تروبودز كوايت بشحن لاسلكي بسيط. تقدم لك هذه السماعات جودة صوت ممتازة لإجراء المكالمات، بطارية ممتدة مدى الحياه، أدوات تحكم باللمس سهلة الاستخدام للتبديل بين أوضاع الاستماع الثلاثة بالإضافة إلى أجهزة استشعار داخل الأذن للإيقاف المؤقت والتشغيل.

سماعات الأذن تروبودز كوايت متاحة الآن للشراء لدى كافة بائعي التجزئة في المملكة العربية السعودية وعبر بائعي التجزئة الإلكترونيين الرائدين وعبر الإنترنت من خلال موقع JustSwitch.com، بسعر 299 ريال سعودي.

وضع الصوت الفريد

ميزة لم تكن تعلم أنك بحاجة إليها حتى الآن. يتم تنشيط ميزة وضع الصوت من خلال النقر المزدوج على سماعة الأذن اليسرى ويقوم بمنع الضوضاء الناتجة عن حركة المرور والضوضاء المحيطة وقتما تريد. سوف تساعد هذه الميزة العملاء الذين يحبون ركوب الدراجات حيث تقوم بفصلهم عن العالم والاستمتاع بمساراتهم المفضلة، ولكن في نفس الوقت تتيح لهم أيضًا سماع ما يحيط بهم والبقاء في أمان. هي ميزة مثالية أيضًا لأولئك الذين يحضرون اجتماعات في المكتب أو في صالة الألعاب الرياضية ويريدون الاستماع إلى ما يحيطهم، دون الحاجة إلى إيقاف الصوت مؤقتًا أو إخراج سماعة الأذن الخاصة بهم.

التحكم النشط في الضوضاء

تستطيع تنشيط إلغاء الضوضاء بنقرة مزدوجة بسيطة على سماعة الأذن وسوف يُقلل أصوات الخلفية بمقدار 35 ديسيبل للحصول على تجربة صوتية ممتعة دون الحاجة إلى زيادة مستوى الصوت. ربما يدور في ذهنك الآن كيف يحدث هذا؟ تستخدم سماعات تروبودز كوايت تقنية تنشيط إلغاء الضوضاء من خلال اثنين من الميكروفونات الخارجية لحجب الضوضاء وتقديم إلغاء ضوضاء فائق للمستخدمين.

سهولة الرد على المكالمات

الآن أصبح بإمكانك بكل سهولة الرد على كافة المكالمات بدون استخدام اليدين من خلال نظام الميكروفون الثلاثي الفريد الذي يمنح المستخدمين صوتًا نقيًا للمحادثات أثناء التنقل. بنقرة مزدوجة بسيطة على سماعة الأذن اليمنى يمكن للمستخدمين الرد على المكالمات وتعليقها دون الحاجة إلى استخدام هواتفهم.

سهولة الشحن اللاسلكي

مع مظهر مُعاد تصميمه بالكامل من عائلة تروبودز، تأتي سماعات الأذن الجديدة في علبة شحن لاسلكية للحصول على خيارات شحن مريحة وبمجرد امتلاء البطارية يمكن لـتروبودز كوايت توفير 29 ساعة من التشغيل. قل وداعًا لشحن سماعات الأذن بشكل يومي، وتعتبر هذه السماعات مثالية لأولئك الذين يتنقلون باستمرار ويحتاجون إلى سماعات الأذن التي تدوم طويلاً.

تصميم صوتي متميز

مع لمسة نهائية فاخرة باللون الأسود غير اللامع، تتناسب العلبة تمامًا مع راحة يديك، وقد تم تصميم وسادات الأذن بأقصى قدر من الراحة وتأتي مع ثلاث أطراف للأذن لتختار من بينها. سماعات الأذن هي IPx5 مقاومة للرش والعرق بالنسبة للعملاء الذين يبحثون عن شيء فريد يتناسب مع أسلوبهم، يمكن لـ سويتش تخصيص سماعات الأذن تروبودز كوايت، حيث يمكنك الاختيار من بين أكثر من 100 لون، عند زيارة أي متجر من متاجر اكسيوم تليكوم.

السعر والتوافر

يتوفر سماعات تروبودز كوايت سويتش الآن لدى جميع بائعي التجزئة الرائدين وعلى موقع JustSwitch.com بسعر 299 ريالًا سعوديًا.

عن سويتش

سويتش هو بوابة لتقنية هادفة ومخصصة، تم بناؤها وتصميمها بالطريقة التي يريدها العميل. توفر سويتش أروع الملحقات التقنية، بدءًا من الصوت والقوة والأدوات المبتكرة، بما في ذلك التعاون مع ماركات الملحقات العالمية لتوفير بدائل مخصصة بما في ذلك آبل، أنكر، هواوي، شور والمزيد! هل سبق لك أن اشتريت منتجًا وتمنيت أن تكون هناك طريقة ما لتخصيصه وجعله خاصًا بك، بحيث يمكن أن تكون ملحقاتك امتدادًا لجانبك الإبداعي؟ هذا هو بالضبط ما تقدمه أداة التخصيص الفريدة الخاصة بهم. يمكن للأفراد شراء منتجاتهم من سويتش أو تقديم منتجاتهم الخاصة، وسيقوم الفريق بإحياء أي فكرة، حيث يلتقي الإبداع والتفرد مع التكنولوجيا.

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