شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا قال ريتشارد برانسون عن تغلبه على جيف بيزوس بأول رحلة ملياردير للفضاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الملياردير السير ريتشارد برانسون، إن رحلته المقبلة إلى الفضاء في 11 يوليو ستكون "الرحلة الأكثر استثنائية في حياتي"، فإن برانسون، هو مؤسس شركة Virgin Galactic، ويبلغ من العمر 70 عاما، حيث سيطير على متن VSS Unity التابعة للشركة، وهو ما سيجعله يتغلب على الملياردير جيف بيزوس في الوصول إلى الفضاء قبل أيام فقط من رحلته.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أضاف برانسون، أنه والشركة أمضيا 17 عامًا في محاولة الوصول إلى هذه النقطة، وهو أمر يعني الكثير بالنسبة له.

وأشار أيضًا إلى أنه "متحمس حقًا" بعد إجراء فحص السلامة النهائي، وافتتحت أسهم Virgin Galactic على ارتفاع حاد على خلفية الأخبار، حيث ارتفعت بنسبة 25% تقريبًا لتتداول عند 53.25 دولارًا.

سيتغلب برانسون على زميله الملياردير جيف بيزوس صاحب أمازون ومؤسس بلو أوريجين من خلال التحليق على متن المركبة شبه المدارية، وذلك بفرق تسعة أيام.

وشدد برانسون مرارًا وتكرارًا على أنه يتمتع بلياقة بدنية وبصحة جيدة، وعلى استعداد للذهاب بمجرد أن أعطاه المهندسون الضوء الأخضر.

وستكون هذه الرحلة الفضائية التجريبية الرابعة لشركة Virgin Galactic وأول مهمة على متنها طاقم مكون من أربعة أفراد.

سينضم إلى برانسون Beth Moses، رائد الفضاء رقم 002، فقد أطلق على نفسه الرائد 001، وكذلك كبير مدربي رواد الفضاء في Virgin Galactic، الذين سافروا إلى الفضاء في مهمة الرحلة الفضائية الثانية للشركة، وسينضم كولين بينيت، مهندس العمليات الرئيسي للشركة ورائد الفضاء 003، إلى الرحلة أيضًا.