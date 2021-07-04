شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جهاز جديد يمكنه إنقاذ الأرواح بعد تلقى الشخص لطعنة والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يمكن لضحية الطعن أن ينزف حتى الموت في غضون خمس دقائق فقط، لذا فإن الأولوية تكون هي وقف فقدان الدم المفرط.
وأوضح بنتلى، إن الجهاز أسرع وأكثر فاعلية من الطريقة التقليدية للتعامل مع الجرح ويمكن إزالته بأمان في الجراحة بمجرد أن يؤدي الغرض منه.
وعادةً ما تستخدم الشرطة والمسعفون مجموعة أدوات للتحكم في النزيف تحتوي على شاش يتم ضغطه في الجرح بكميات كبيرة من القوة.
كما أنه في بعض الحالات، يمكن دفع الشاش إلى الجرح في إجراء يُعرف باسم ملء الفراغ داخل الجرح، وتوفير ضغط داخلي على الموقع وإغلاق أي شرايين مقطوعة.
قال بنتلي: "هذا غير قابل للتطبيق في الجروح الموجودة في تجويف مثل البطن، حيث قد ينفد منك الشاش في محاولة لملء الفراغ".
يعمل REACT على نفس المبدأ، ولكنه يقوم بذلك أسرع وأبسط من ملء الفراغ داخل الجرح، والتي يمكن أن تستغرق ما يصل إلى دقيقة.