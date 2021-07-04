ميزة جديدة من “تويتر” لتوجيه التغريدات.. هل تبصر النور قريباً؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 4 يوليو 2021 07:59 صباحاً - منذ 8 ثواني

تعبر “تويتر” موقع تواصل اجتماعي أميركي يقدم خدمة التدوين المصغر والتي تسمح لمستخدميهِ بإرسال “تغريدات” من شأنها الحصول على إعادة تغريد أو/و كشفت تغريدة على تويتر، هذا الأسبوع، أن الموقع بات يخطط لإطلاق ميزة “الواجهات” الجديدة، والتي تتيح لمستخدميه إظهار تغريدات بعينها أمام مجموعة معينة من المتابعين.

ومن المتوقع أن تمنح خاصية “الأصدقاء الموثوق بهم” رواد الموقع القدرة على نشر تغريدات تستهدف مجموعة مختارة من الأصدقاء. وإلى حد ما، تتشابه الفكرة مع ميزة أضافها تطبيق إنستغرام، تتيح للمستخدمين مشاركة قصصهم مع أصدقائهم المقربين فقط.

وتم الكشف عن الميزة إثر تغريدة نشرها المصمم في موقع تويتر، آندرو كورتر، كان قد أكد فيها الأمر. وشارك كورتر صورا لتصميمات مرتبطة بالميزة الجديدة، وحاول استطلاع آراء المتابعين بها.

وقال كورتر في تغريدته “قد يكون من الأسهل أن تتحدث لمن تشاء، وقتما تشاء”. وأضاف أنه “مع الأصدقاء الموثوق بهم، بإمكانك التغريد لمجموعة من اختيارك”.