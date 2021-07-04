شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. طريقة عرض قائمة الأصدقاء المحظورون على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتيح لك تطبيق انستجرام حظر حسابات متعددة لأسباب أمنية ، مما يعني أنه يمكنك منع الأشخاص من مشاهدة صورك وقصصك على التطبيق، فقد تشعر بمضايقة أحد المستخدمين أو ترغب فقط في بعض الخصوصية، ولكن يتم تجميعها في قائمة واحدة في إعداداتك المتاحة للعرض لاحقًا، ومن السهل مراجعة أسماء المستخدمين التي حظرتها، وحتى إلغاء حظرهم إذا كنت تريد ذلك.

إذن.. كيف ترى قائمتك المحظورة على Instagram؟

كيفية عرض قائمتك المحظورة على Instagram

لا يتطلب الأمر سوى بضع خطوات بسيطة لعرض قائمتك المحظورة على Instagram:

افتح تطبيق Instagram على هاتف iPhone أو Android

اضغط على أيقونة ملف التعريف الخاص بك في أسفل يمين الشاشة

اضغط على الخطوط الثلاثة في أعلى يمين الشاشة

اضغط على الإعدادات ، ثم الخصوصية

أسفل عنوان الاتصالات ، يجب أن ترى الحسابات المحظورة - انقر هنا لرؤية القائمة.

إذا كنت تريد إلغاء حظر حساب ، فما عليك سوى النقر فوق اسم المستخدم الخاص به ثم "إلغاء الحظر".