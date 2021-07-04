شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تلعب لعبة على هاتفك عبر تطبيق Steam Link؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن أصبح تطبيق Steam Link متاحًا لجميع الأجهزة المحمولة تقريبًا، فهذا يعنى أنه يمكنك بث أى عدد من الألعاب المتوافقة على هاتفك أو جهازك اللوحى. حيث يشبه إلى حد كبير اللعب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، وإذا كانت لديك لعبة متوافقة حسبما نقل موقع TheNextWeb.

إذا لم تكن قد استخدمتها من قبل فإن Steam Link يسمح لك ببث الألعاب من جهاز كمبيوتر مضيف إلى جهازك المحمول. لاستخدامه تحتاج إلى جهاز كمبيوتر يقوم بتشغيل Steam والتطبيق على جهازك. يمكنك أيضًا استخدام وحدة تحكم إذا اخترت ذلك.

إليك كيفية تشغيل Steam Link لألعابك.

بمجرد تشغيل التطبيق سترى شاشة بها مربع "بدء التشغيل" ، بالإضافة إلى معلومات حول أقرب جهاز كمبيوتر متصل على Steam ، ومخطط التحكم وقوة الاتصال. إذا كنت ترغب فى تعديلها ، فانقر فوق رمز الترس فى أعلى اليمين سينقلك هذا إلى الإعدادات.

يمكنك بشكل فردى ضبط جهاز الكمبيوتر الذى يتم البث منه ووحدة التحكم التى تستخدمها، وإعدادات البث. وتتيح لك قائمة الكمبيوتر البحث عن أجهزة كمبيوتر أخرى قريبة قد تعمل بنظام Steam ، بينما من قائمة وحدة التحكم يمكنك تحديد إما قائمة اللمس الافتراضية أو وحدة تحكم لاسلكية مقترنة.

تعتمد الخيارات الموجودة ضمن الإعدادات فى الغالب على التفضيلات على الرغم من أننا نوصى بإجراء اختبار للشبكة للتأكد من قدرتها على دعم البث.

بمجرد ضبط هذه الإعدادات حسب رغبتك، انتقل إلى شاشتك الرئيسية وانقر على مربع "بدء اللعبة". سينتقل عميل Steam الموجود على سطح المكتب لديك إلى وضع Big Picture ، وسيتم دفق سطح المكتب إلى جهازك. ويمكنك تحديد اللعبة التى تريد لعبها من تلك التى تتوافق مع ميزة "اللعب عن بُعد". على الرغم من وجود عشرات من ألعاب Steam على جهاز الكمبيوتر الخاص بك كمثال، فإن الوحدتين المتاحتين للبث على جهاز iPhone الخاص بك هما Tomb Raider و Shadow of the Tomb Raider.

لاحظ أنه إذا كنت تستخدم وحدة تحكم ، فسيخبرك التطبيق بالزر الذى يمكنك الضغط عليه لنقلك إلى القائمة داخل التطبيق. مع عناصر التحكم فى الشاشة التى تعمل باللمس ، ستجدها فى أعلى يسار الشاشة. من القائمة يمكنك ضبط تكوين وحدة التحكم وإيقاف اللعب عن بُعد معًا.